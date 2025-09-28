Alajuelense baja del avión a Creichel Pérez y John Paul Ruiz para partido en Honduras y la razón lo indignará

Creichel Pérez suma cuatro tantos este torneo con Alajuelense y fue convocado recientemente a la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense dio una sorpresa este domingo luego de dejar fuera de la convocatoria para el partido ante el Motagua en Honduras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana a los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

Bajar del avión a Creichel, el futbolista con más goles esta temporada en el club y convocado a la Selección de Costa Rica en la fecha de setiembre es algo que nadie se esperababa.

En el caso de John Paul, Óscar “Machillo” Ramírez había adelantado que sería el titular en tierra catracha dado la sanción sobre Ronald Matarrita, expulsado en el partido de ida ante el Ciclón.

LEA MÁS: Afición de Alajuelense explota contra el VAR y el equipo tras partido ante Puntarenas FC

John Paul Ruiz se perfilaba como titular para el partido del martes ante el Motagua de Honduras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Raúl Pinto jamás pensó lo que le pasaría cuando celebró con La 12 el tricampeonato de Alajuelense

¿Qué fue lo que sucedió? Fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que se habría tratado de una medida disciplinaria luego de que este sábado los jugadores, presuntamente, tuvieron una salida nocturna en un bar josefino y habrían sido parte de una trifulca.

Al enterarse de esa situación, en el equipo decidieron sacar a los jugadores de la convocatoria a todos los implicados, a pesar de que es algo que claramente los afectará en lo deportivo.

En Alajuelense, mediante su oficina de prensa, informaron que se referirán al caso al llegar al aeropuerto Juan Santamaría este domingo a eso de la 1 p.m.

LEA MÁS: Esto dijo Machillo Ramírez sobre el gol anulado a Alajuelense ante Puntarenas FC