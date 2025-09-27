Esto dijo Machillo Ramírez sobre el gol anulado a Alajuelense

Óscar "Machillo" Ramírez quiso evitar problemas al hablar de arbitraje. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, se sinceró este viernes luego del partido ante Puntarenas FC cuando le consultaron sobre el polémico gol anulado casi al final del juego.

Alejandro Bran metió un derechazo espectacular desde fuera del área, que fue anulado por el VAR por un presunto fuera de juego de Ronald Matarrita cuando tiró el centro en la jugada que antecedió a la anotación.

Al consultarle sobre el tema al Machillo, el técnico erizo se disculpó y dijo que, aunque quisiera y tuviera una opinión, prefería no profundizar para no ganarse un problema.

“Es difícil para uno que está ahí mirar eso. Si me pongo a hablar acá es delicado, porque no es solo eso, vienen cositas atrasadas, pero no puedo hacer nada. Hay que seguir luchando en los torneos. Hablan de milímetros (en la jugada). Si crítico, viene la sanción. Nuestra gente va a manejar eso, porque no es solo de hoy”, indicó.

A Ramírez le volvieron a repreguntar que si no hablaba del tema para evitar una sanción y cuál era realmente su postura, pero mantuvo su línea.

“Es complejo, es difícil porque puedo externar cosas acá, pero puede haber secuelas difíciles y prefiero que sea la gente de acá (directiva la que hable). Yo no quiero crear más problemas, la sociedad está en una etapa jodida y pueden pasar cosas peores y no quiero sentirme culpable por eso. De verdad disculpen, pero sí es muy delicado”, dijo.

Adicionalmente, indicó los motivos por los que Celso Borges no jugó este viernes.

“Él tiene una molestia muscular. Se resuelve el domingo en la mañana (si viaja o no a Honduras), ahí tomaremos decisiones para ver qué es lo mejor y que sea la mejor decisión para todos”, indicó.