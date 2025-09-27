Ronaldo Cisneros anotó su primer gol con Alajuelense gracias a noble gesto de Joel Campbell

Joel Campbell cedió el balón a Ronaldo Cisneros para el gol de Alajuelense ante Puntarenas FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mexicano Ronaldo Cisneros anotó su primer gol con Alajuelense y lo consiguió de penal a los 29 minutos, una patada fuerte a la derecha de Adonis Pineda, arquero del Puntarenas FC.

Un detalle clave: el árbitro Bryan Cruz sancionó la pena máxima al minuto 28 por una barrida a destiempo sobre Joel Campbell, quien salió como estelar ante los porteños.

Originalmente el 12 tomó la pecosa para lanzar el cobro, quien aún no anota esta temporada con los erizos, pero en un acto de compañerismo se desprendió del balón y se lo dio al azteca para pudiera conseguir su primera anotación en Tiquicia.

Al final Cisneros no falló, gol que espera le de confianza para que vengan otros en un momento que los aficionados manudos esperan más de él.

Posteriormente, al cierre del primer tiempo, a los 40 minutos, el PFC empató con un tanto de fuera del área de Andrey Mora en el que agarró a la zaga manuda dormida tras un tiro de esquina, una jugada de táctica fija que los sorprendió.