Afición de Alajuelense explota contra el VAR y el equipo tras partido ante Puntarenas FC

Alejandro Bran marcó un gran gol que fue anulado por el VAR ante Puntarenas (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Primero fue el empate sin goles ante Guadalupe del pasado fin de semana, luego la derrota en casa por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Motagua (1-0) y ahora el empate 2-2 ante Puntarenas en el Morera Soto.

Todos estos resultados motivaron que la afición de Alajuelense manifestara en diversas redes sociales su malestar con lo visto en la cancha y con lo que viene sucediendo en el aspecto arbitral, principalmente con el VAR.

Ante Guadalupe, el empate fue malo para los de Óscar Ramírez, y el enojo fue evidente en redes, pero más aún cuando días después se revelaron los audios del VAR en los que aceptaban haber perjudicado a los rojinegros con un claro penal no pitado en la etapa complementaria que pudo significar los tres puntos para los manudos, no obstante no pasó a más.

Contra Motagua, el equipo se observó muy condicionado por la expulsión tempranera de Rónald Matarrita a los 15 minutos de la etapa inicial, y con un gol sobre el minuto 90, la Liga perdió por la ida de cuartos de final, pero aún cuentan con las opciones de buscar revertir el marcador este martes en suelo catracho. En este juego, no hubo mayor polémica con el arbitraje ya que la roja al lateral erizo fue más que evidente.

LEA MÁS: Puntarenas FC se ha convertido en la peor pesadilla de los equipos grandes

Sin embargo, la hinchada manuda manifestó mucho enojo tras el 2-2 ante Puntarenas, no solo por dejar de nuevo un par de unidades, sino por la acción de Alejandro Bran, que marcó un golazo en el tiempo de reposición, pero fue anulado por el VAR por un aparente fuera de juego previo de Matarrita, sin embargo a muchos les pareció bastante cuestionable la decisión y manifestaron su descontento por medio de Facebook, Instagram y otras redes sociales.

Muchos manudos tacharon de robo lo acontecido en el Morera Soto este viernes por la noche, ya que esa acción fue casi de las últimas del compromiso, por lo que era casi un hecho que los tres puntos se quedarían en Alajuela.

Cisneros marcó su primer gol con Alajuelense ante Puntarenas (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Algunos se dejaron decir en redes sociales oficiales del club, que la Liga debería poner una queja formal contra el arbitraje y otros también se le vinieron encima a la labor de los silbateros, pero sin omitir el juego no tan convincente que está efectuando el conjunto de Óscar Ramírez dentro del terreno de juego.

Para el exárbitro nacional, Henry Bejarano, el arbitraje volvió a perjudicar a los manudos, ya que debió ganar el duelo ante Puntarenas con dicha anotación de Bran.

“Era gol, nunca debió anularlo, no hay nada malo en la jugada”. Mencionó el silbatero en una misma nota realizada en La Teja analizando el trabajo arbitral de este juego.

Pablo Izaguirre asegura que Alajuelense tendría más puntos de no ser por el VAR

Pablo Izaguirre afirma que el gol de Bran debió valer (Instagram/La Nación)

Para el exvolante rojinegro, Pablo Izaguirre, los rojinegros deberían analizar el tema futbolístico y también asegura que Alajuelense tendría que tener más unidades de no ser por el vídeo arbitraje.

“Hay algo de las dos cosas, algo futbolístico y que parece que ante la Liga en algunas jugadas puntuales, los árbitros son más rigurosos y el VAR también, entonces si vemos la jugada ante Guadalupe y la de Puntarenas, es lógico que pese a no estar tan bien futbolísticamente tendrían más puntos, entonces hay que analizar la parte futbolística, ya que le están costando los partidos y sinceramente si esto pasara en otros equipos ya se hubiera magnificado más hacia el arbitraje, por lo que la Liga debería poner una queja ante los árbitros”.

El mediocampista afirmó que pese a lo ajustado de la posición prohibida señalada por el VAR, el tanto de Bran debió valer.

“La jugada es muy ajustada, pero posiblemente en otro equipo esa jugada hubiese sido gol, con la Liga es todo muy riguroso pero yo pienso que era gol”.

Izaguirre también afirmó que la baja de Celso Borges es dura para el equipo y afecta en el accionar de lo colectivo.

“La baja de Celso es importantísima, es sustancial, entonces Óscar tuvo que hacer movimientos en las piezas, pero no sé si encuentra todo lo que quiere”.

LEA MÁS: Kevin Cabezas espera resurgir en Liberia luego de su grave lesión

Alajuelense volverá a la acción el próximo martes en Honduras, cuando se juegue el boleto a semifinales de Copa Centroamericana ante el Motagua.