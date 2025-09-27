Kevin Cabezas espera resurgir en Liberia luego de su grave lesión

Kevin Cabezas volvió a Liberia para el apertura 2025

En septiembre de 2024, Kevin Cabezas sufrió una aparatosa lesión de tibia y peroné en un juego del torneo de Copa entre Alajuelense y Escorpiones que lo alejó un tiempo prolongado de las canchas, por lo que el mediocampista acabó saliendo de la institución regresando a Liberia, su antigua casa, gracias a la apertura del mercado de fichajes.

Kevin expresó su alegría tras salir de ese proceso de recuperar el ritmo futbolístico para volver a la provincia de Guanacaste. “Me preguntaron como estaba físicamente, en las últimas horas del mercado, no dude en ningún momento, la verdad es que estoy muy orgulloso y contento de volver a Liberia”.

“Liberia representa para mí lo más importante de mi carrera, darme a conocer, resurgir, hacerme mejor persona, el trato de la gente me he sentido desde el día uno siempre de la mejor manera y siento mucho estos colores, los siento como ningún otro, me siento muy feliz de estar acá otra vez”, comentó el ex volante de Alajuelense sobre su vuelta al equipo liberiano.

Kevin Cabezas firmó por un año con el Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Cabezas también conversó sobre su relación con Celso Borges, capitán de Alajuelense.

“Desde el día uno me recibió con una amistad muy buena, como una figura paterna, él era el líder del grupo, siempre me acompañó en el proceso de la lesión, él fue a visitarme, la verdad le tengo mucho aprecio y aprendí mucho en la parte futbolística, es un referente del fútbol de nuestro país, siempre estaré agradecido con él por ese trato”.

Liberia se ubica en puestos de clasificación y su próximo duelo será en cancha de Pérez Zeledón este lunes en horario nocturno.