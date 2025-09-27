Puntarenas FC se ha convertido en la peor pesadilla de los equipos grandes

Puntarenas sacó un empate en su visita a Alajuela (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Puntarenas FC se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los clubes grandes del campeonato nacional, ya que hasta el momento los chuchequeros no conocen la derrota contra ninguno de los cuatro.

La primera víctima fue Herediano, al cual los naranjas le ganaron en Heredia 3-2 y en el Lito Pérez lo superaron con un 1-0, es decir, el actual monarca nacional no logró sumar un solo punto ante los dirigidos por César Alpízar.

Alajuelense también ha sufrido con los porteños, primero fue en el duelo jugado en Pavas, pues debido a los problemas de aforo de la “Olla Mágica” se decidió trasladar ese juego a San José, y ni así pudieron los manudos.

Dicho compromiso finalizó sin goles y ahora en el Morera, los erizos tuvieron que sudar la gota gorda para conseguir un 2-2, es decir, la Liga solo amarró dos de seis unidades.

Luego del reciente empate en el Morera Soto, el técnico César Alpízar dio a entender la exigencia de los porteños, en los que, pese a sumar en Alajuela, creen que estuvieron para más. “Venir de visita ante Alajuelense y realizar lo que hicimos no es fácil, salimos a proponer, más allá de ganar un punto, perdimos dos”.

Puntarenas acumula dos empates ante Alajuelense en el presente torneo (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa también se ha visto en aprietos contra los chuchequeros, ya que el único duelo que han tenido acabó con un triunfo de 3-1 para los naranjas en el Lito, y ahora se deberán enfrentar en el Ricardo Saprissa dentro de unas semanas para intentar imponerse a los de Alpízar y vengar esa inapelable victoria porteña de la primera vuelta.

El Fello Meza también fue un estadio en el que los del Pacífico pudieron aruñar un punto, en esa ocasión Cartaginés no pudo anotar y los visitantes salieron vivos tras un duelo sin anotaciones, y al igual que los morados, les queda pendiente el juego de la segunda vuelta, sin embargo, contra los brumosos, dicho compromiso será en el campo de los tiburones.

Para el técnico naranja, el Puerto está para más, ya que el semestre anterior lograron llegar a semis, en las que cayeron en tiempo extra ante Alajuelense. Alpízar considera que este torneo, las exigencias son pelear de la misma forma por la clasificación.

“Desde que estamos al frente de este grupo, el objetivo es clasificar. Por diferentes circunstancias nos costó el arranque. El equipo está volviendo a lo que fuimos el torneo pasado, tenemos seis partidos sin perder. Este torneo con 10 clubes es muy ajustado. Sabemos que una buena seguidilla de partidos te meten en la pelea, nosotros queremos eso, buscar clasificar, el tiempo dirá si nos alcanza”.

Puntarenas acumula tres victorias, la misma cantidad de derrotas y cinco empates, que se traducen en 14 unidades en 11 fechas del presente campeonato.