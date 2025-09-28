Alajuelense explica qué sucedió con Creichel Pérez y John Paul Ruiz por qué no viajaron a Honduras

Creichel Pérez fue sancionado a nivel interno pero no será separado de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense confirmó este domingo que los futbolistas Creichel Pérez y John Paul Ruiz, estelares en el primer equipo y los juveniles Deylan Aguilar y Deylan Paz no harán el viaje a Honduras para enfrentarse al Motagua por “violar el reglamento interno”.

Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, comentó a los medios presentes en el aeropuerto Juan Santamaría que sí sucedió una situación por la que tomaron decisiones, pero no profundizó en detalles.

“Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero sí hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme al reglamento interno”.

“La verdad no quisiera profundizar mucho o entrar en detalles, sí se tomó una decisión y algunos jugadores no estarán haciendo el viaje por un tema de reglamento interno, pero estamos tranquilos y con mucha confianza en los que sí harán el viaje y sacar la elminatoria adelante”, dijo minutos antes de partir con la delegación eriza.

Carlos Vela explicó qué pasará con los jugadores de Alajuelense que se fueron de fiesta este sábado antes de viajar a Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Al mexicano le consultaron si la medida se tomó solo por este partido por Copa Centroamericana o si la sanción se extenderán a más juegos fuera de convocatoria.

“No sé, la realidad es que es algo que nos vamos a apegar al reglamento interno, reitero que no quisiera profundizar mucho en los detalles, son temas que manejaremos de manera interna y conscientes de que queremos construir lo mejor para el equipo”, agregó.

Vela confirmó que los cuatro jugadores iban a viajar a tierra catracha y que es una situación que al cuerpo técnico le altera la planificación del partido, pues Peŕez y Ruiz serían titulares.

“Los jugadores van a seguir en el plantel, ya está todo hablado, pero sí se aplicó el reglamento interno a los que se tienen que apegar todos sin distingo”, comentó.