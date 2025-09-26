Alexandre Guimaraes dijo esto tras las derrotas de Alajuelense y Cartaginés en Copa Centroamericana

Guima fue campeón invicto de la Copa Centroamericana en la edición 2024 con Alajuelense (Prensa Alajuelense)

El fútbol tico está de capa caída, tras ver cómo sus dos representantes en la Copa Centroamericana cada vez están más cerca de quedar eliminados.

Solo Alajuelense y Cartaginés son los únicos vivos hasta el momento; sin embargo, ambos ven sus opciones reducidas tras caer en casa en los duelos de ida de cuartos de final.

Alexandre Guimaraes fue el último entrenador campeón de este certamen, con Alajuelense, y lo hizo de forma invicta, luego de ganar todos sus encuentros de fase de grupos y eliminar a Comunicaciones de Guatemala en cuartos, Antigua, del mismo país, en semis, y Real Estelí de Nicaragua en la final.

Alajuelense venció al Real Estelí en la final de la edición 2024 de la Copa Centroamericana (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes, en el espacio de Yashin Quesada en Columbia, Guima habló sobre la dificultad que tiene este torneo, al que muchas veces en nuestro país no se le da el valor correspondiente.

LEA MÁS: En Honduras celebran los golpes futbolísticos que le han dado a Costa Rica previo a la eliminatoria

“No es tan fácil como parecía ser. Se creía que con solo tener un pasado importante en una competencia, ya lo íbamos a ganar. En este torneo, específicamente, a los dos equipos que están fuera (Herediano y Saprissa) les pasó eso, y ahora los dos que están dentro (Cartaginés y Alajuelense) están contra la pared jugando en casa el primer partido”, apuntó Guimaraes en el programa Encuentro Deportivo.

LEA MÁS: Cartaginés se jugará el liderato ante Saprissa y contra la estadística

Alajuelense buscará remontar el próximo martes en Honduras, mientras que Cartaginés intentará lo suyo ante Olimpia el jueves de la próxima semana.