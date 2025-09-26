Cartaginés se jugará el liderato ante Saprissa y contra la estadística

Cartaginés no gana en el Ricardo Saprissa desde el 2022 (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

La derrota de 1-2 ante Olimpia, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, no solo fue un duro golpe para Cartaginés previo a su visita al Saprissa en la que defienden la punta del torneo local, sino que los azules tienen el peso de la estadística en su contra, ya que acumulan más de tres años sin poder salir con el triunfo de San Juan de Tibás.

El ya lejano enero de 2022 fue la última ocasión en la que el cuadro brumoso logró imponer condiciones en campo morado; en dicho duelo se llevó la victoria 2-4; no obstante, desde esa fecha solo ha logrado puntuar de uno en tres de nueve juegos, mientras en los restantes ha caído vencido por los morados, incluyendo dos veces que ambos se midieron por torneo internacional, con resultados favorables para el Monstruo.

Para Bernald Alfaro, volante del Cartaginés, dicha estadística es una motivación para el equipo.

“El hecho de que el equipo no haya ganado ahí desde hace tanto tiempo genera más ganas para romper esos paradigmas y que sirva de motivación para sacar la victoria y llevarnos un lindo sabor de boca”.

LEA MÁS: Video: Marco Herrera, asistente técnico del Saprissa, pide ayuda para un amigo enfermo

Claudio Montero, futbolista brumoso, también hizo referencia al golpe de llevarse una derrota previa a su visita al Ricardo Saprissa, donde tienen más de tres años sin ganar.

“Vamos a ir con todo a Tibás, este equipo es muy fuerte, unido, vamos a tener otra mentalidad el domingo y luego nos enfocaremos en Olimpia”.

Cartaginés no pudo en casa ante Olimpia (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

En el caso del mediocampista Luis Flores, sabe lo que se juegan el domingo con el tema de la punta, y asegura que el equipo debe ir a Tibás a sumar de tres, independientemente de la racha negativa que tienen los blanquiazules en los últimos años ante los tibaseños en su cancha.

“Ese partido será difícil, tenemos que prepararnos de la mejor manera, ya que debemos tener en mente sumar de tres, no empatar, ya que eso nos puede pasar factura. Hay que ganar para seguir en los primeros puestos”.

LEA MÁS: Así afronta Luis Alberto Orozco su llegada a Pérez Zeledón y la adaptación de su familia

A Cartaginés le espera una semana pesada; el domingo visitan al Monstruo, juego en el que exponen su liderato; luego viajarán a Honduras para medirse al Olimpia, el jueves por la noche, en busca del boleto no solo a semifinales de Copa Centroamericana, sino de un cupo directo a la Concacaf Champions Cup, que se le otorga a todos los semifinalistas del torneo regional.