Deportes

Video: Marco Herrera, asistente técnico del Saprissa, pide ayuda para un amigo enfermo

Marco Herrera, asistente técnico del Saprissa, recurrrió a las redes sociales para pedir ayuda para uno de sus amigos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Marco Herrera, asistente Saprissa.
Marco Herrera, asistente del Saprissa pide ayuda para uno de sus amigos. Archivo. (Cortesía )

Marco Herrera, asistente técnico del Saprissa, recurrió a sus redes sociales, para pedir ayuda por un amigo enfermo.

Herrera contó que desde hace tiempo organizan campañas de recolección de dinero, llamadas “7 mil a ₡1.000″, para ayudar a personas con diferentes necesidades y en ellas participan exfutbolistas y artistas.

Su amigo, Juan Pablo Mangiarotti es uno de los que participan en estas campañas, es camarógrafo y colabora con el tema audiovisual y en este momento, necesita un trasplante de cadera.

Herrera le confirmó a La Teja el objetivo de la campaña y explicó la condición de salud de su conocido.

“El muchacho tiene un desgaste en la cadera, trabaja de pie, es camarógrafo, editor, camina con un bastón y cada vez le cuesta más caminar. La cirugía tiene un costo y hace un tiempo le ayudamos a Martín Scott (TV Mejenga), para hacerse una operación parecida, y a Tipi Rogers, quien necesitaba una operación en su hombro derecho, así como también a niños y niñas.

LEA MÁS: Warren Madrigal vuelve a entrenar con Saprissa tras superar su lesión, ¿cuándo volvería a jugar?

“Él es el que siempre, de forma desinteresada, edita los videos y nos dimos cuenta de la situación de salud, no porque él nos contara, sino porque un amigo lo vio y se enteró de lo que necesita. No había dicho nada, porque él se dedica a ayudar y, por eso, ahora queremos echarle una mano y recoger el dinero para cubrir la operación”, dijo el exjugador.

Herrera señaló que el número para hacer donaciones vía Sinpe es el 8892-2174, a nombre de Juan Pablo.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaMarco Herrera
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.