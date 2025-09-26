Video: Marco Herrera, asistente técnico del Saprissa, pide ayuda para un amigo enfermo

Marco Herrera, asistente del Saprissa pide ayuda para uno de sus amigos. Archivo. (Cortesía )

Marco Herrera, asistente técnico del Saprissa, recurrió a sus redes sociales, para pedir ayuda por un amigo enfermo.

Herrera contó que desde hace tiempo organizan campañas de recolección de dinero, llamadas “7 mil a ₡1.000″, para ayudar a personas con diferentes necesidades y en ellas participan exfutbolistas y artistas.

Su amigo, Juan Pablo Mangiarotti es uno de los que participan en estas campañas, es camarógrafo y colabora con el tema audiovisual y en este momento, necesita un trasplante de cadera.

Herrera le confirmó a La Teja el objetivo de la campaña y explicó la condición de salud de su conocido.

“El muchacho tiene un desgaste en la cadera, trabaja de pie, es camarógrafo, editor, camina con un bastón y cada vez le cuesta más caminar. La cirugía tiene un costo y hace un tiempo le ayudamos a Martín Scott (TV Mejenga), para hacerse una operación parecida, y a Tipi Rogers, quien necesitaba una operación en su hombro derecho, así como también a niños y niñas.

“Él es el que siempre, de forma desinteresada, edita los videos y nos dimos cuenta de la situación de salud, no porque él nos contara, sino porque un amigo lo vio y se enteró de lo que necesita. No había dicho nada, porque él se dedica a ayudar y, por eso, ahora queremos echarle una mano y recoger el dinero para cubrir la operación”, dijo el exjugador.

Herrera señaló que el número para hacer donaciones vía Sinpe es el 8892-2174, a nombre de Juan Pablo.