Warren Madrigal vuelve a entrenar con Saprissa tras superar su lesión, ¿cuándo volvería a jugar?

Warren Madrigal, del Saprissa, se recupera de una lesión de su pie izquierdo

Por Yenci Aguilar Arroyo
Warren Madrigal, delantero del Saprissa ya está entrenando con el primer equipo morado. Fotos tomada de X Saprissa.
Warren Madrigal, delantero del Saprissa ya está entrenando con el primer equipo morado. Fotos tomada de X Saprissa. (Fotos tomada de X Saprissa./Fotos tomada de X Saprissa.)

Warren Madrigal, delantero del Saprissa ya está entrenando con el primer equipo morado y si todo sigue viento en popa, pronto podría a volver a jugar con la “S”.

Este jueves, el club compartió imágenes del chamaco, mientras entrena en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández.

El lunes anterior, el técnico Vladimir Quesada se mostró feliz y anunció que Warren se incorporaría a las prácticas con el primer equipo el martes anterior.

“Una gran alegría, después de la lesión que sufrió, que pueda integrarse y se le dé el alta médica. (Warren) Ha hecho entrenamientos grupales, se ha metido en los espacios reducidos y ha estado en algunos de los juegos de las divisiones menores.

Warren Madrigal, delantero del Saprissa ya está entrenando con el primer equipo morado. Fotos tomada de X Saprissa.
Warren Madrigal se lesionó en junio, durante la Copa Oro. Fotos tomada de X Saprissa. (Fotos tomada de X Saprissa./Fotos tomada de X Saprissa.)

“Ahora es cuestión de tiempo, para recuperar su confianza, viene saliendo de una operación y vamos a tener paciencia. Es una persona muy competitiva y pronto va a estar peleando de tú a tú con el resto de los compañeros que juegan en las posiciones ofensivas”, mencionó.

Recordemos que Madrigal sufrió una fractura de peroné en su pie izquierdo, durante la Copa Oro, en junio.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

