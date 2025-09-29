El último antecedente ante Motagua en Honduras llena de fe a Alajuelense

Alajuelense sabe lo que es vencer a Motagua en Honduras. (ORLANDO SIERRA)

Alajuelense llega este martes con muchas urgencias luego del duelo de ida ante los catrachos del Motagua, en el que los erizos necesitan ganar salir victoriosos para buscar el boleto, no solo a semifinales de la Copa Centroamericana, sino que también a la Concacaf Champions Cup del próximo año ante los equipos del norte de América.

Motagua y Alajuelense se midieron en la edición del 2023, en la que los rojinegros salieron campeones, con una goleada inapelable de los nacionales 5-1 en el Alejandro Morera Soto.

Para esta oportunidad, el compromiso será en Honduras, por lo que los de Óscar Ramírez no llevan todas a su favor ya que van en desventaja, y con un escándalo fuera de la cancha de por medio, no obstante, el último duelo efectuado con los catrachos de locales llena de esperanza a los liguistas de poder repetirlo y concretar una remontada.

Dicho compromiso se llevó a cabo en setiembre 2011, cuando los también dirigidos por Macho Ramírez salieron con los tres puntos de la fase de grupos de la Concacaf con un contundente 2-4, marcador que le serviría a los actuales bicampeones de Centroamérica para llevarse la serie.

Para ese partido, los ticos tuvieron que venir de atrás, ya que Motagua abrió el marcador en el inicio del juego, sin embargo, con un tanto de Luis Miguel Valle, la Liga se llevó la paridad al descanso.

Para la etapa de complemento, Jonathan McDonald puso adelante a Alajuela, pero un histórico del fútbol hondureño, Amado Guevara, se encargó de poner el momentáneo empate.

Los de Ramírez tuvieron en Allen Guevara, en esa noche en suelo de Honduras, el hombre clave para poder asegurar los tres puntos, siendo este el encargado, en los últimos minutos del compromiso, de marcar un doblete para que Alajuelense se llevara el último duelo entre estos dos clubes jugado en territorio catracho por un torneo oficial de Concacaf.

Óscar Ramírez fue el entrenador de la última visita de Alajuelense a Motagua por torneos de Concacaf (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga ocupa ganar por el mismo resultado con el que cayó en su estadio para seguir con vida, en caso de sacar una victoria con más anotaciones obtendría el boleto, y si llegara a salir victorioso por diferencia de una anotación pero marcando dos o más goles estaría en semifinales por la regla del gol de visitante.

El compromiso entre Motagua y Alajuelense será este martes a las 8:00 pm con el objetivo de remontar el 0-1 de la ida para los nacionales y así mantener el sueño del tricampeonato de la Copa Centroamericana.