Así reaccionó Henry Bejarano ante el penal sancionado contra Alajuelense por medio del VAR

Alajuelense se enfrenta al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Alajuelense volvió a toparse con el VAR y en esta ocasión otra vez le jugó en contra, tras sancionar un penal con el que Motagua abrió el marcador en el encuentro de vuelta de cuartos de final en la Copa Centroamericana.

El réferi Julio César Luna se apoyó en el videoarbitraje para pitar una mano de Aarón Salazar en el área, luego de que la pelota le pegara en la mano izquierda al tenerla separada de su cuerpo.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión del VAR fue la correcta, por lo que sí era penal.

“Es una mano no natural, extendida y el penal fue bien sancionado, por lo tanto”, explicó.

Henry Bejarano explicó las situaciones con el VAR en el primer tiempo entre Alajuelense y Motagua. (Cortesía/Cortesía)

La jugada fue sancionada, posteriormente, por el argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, a los 22 minutos, en una acción en que el meta Washington le fue bien a su lado derecho, tocó el balón, pero por la potencia se terminó yendo al fondo de las redes.

Henry además aclaró que no fue penal una jugada que se reclamó al final del primer tiempo, una posible falta del meta hondureño Luis Ortiz contra el manudo Ronaldo Cisneros, pues el arquero tocó primero el esférico.

El encuentro está 1-1 al finalizar el primer tiempo en el Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa, Honduras.