Torneo Nacional

Así reaccionó Henry Bejarano ante el penal sancionado contra Alajuelense por medio del VAR

Henry Bejarano opinó sobre el penal que le sancionaron a Alajuelense en Honduras ante el Motagua

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita
Alajuelense se enfrenta al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana.
Alajuelense se enfrenta al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Alajuelense volvió a toparse con el VAR y en esta ocasión otra vez le jugó en contra, tras sancionar un penal con el que Motagua abrió el marcador en el encuentro de vuelta de cuartos de final en la Copa Centroamericana.

El réferi Julio César Luna se apoyó en el videoarbitraje para pitar una mano de Aarón Salazar en el área, luego de que la pelota le pegara en la mano izquierda al tenerla separada de su cuerpo.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión del VAR fue la correcta, por lo que sí era penal.

“Es una mano no natural, extendida y el penal fue bien sancionado, por lo tanto”, explicó.

LEA MÁS: Vea el golazo de Joel Campbell con el que Alajuelense entra en la pelea ante el Motagua

Henry Bejarano tiene tres años retirado del arbitraje y ahora dedica una buena parte de su tiempo como analista arbitral
Henry Bejarano explicó las situaciones con el VAR en el primer tiempo entre Alajuelense y Motagua. (Cortesía/Cortesía)

La jugada fue sancionada, posteriormente, por el argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, a los 22 minutos, en una acción en que el meta Washington le fue bien a su lado derecho, tocó el balón, pero por la potencia se terminó yendo al fondo de las redes.

Henry además aclaró que no fue penal una jugada que se reclamó al final del primer tiempo, una posible falta del meta hondureño Luis Ortiz contra el manudo Ronaldo Cisneros, pues el arquero tocó primero el esférico.

El encuentro está 1-1 al finalizar el primer tiempo en el Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa, Honduras.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseMotaguaHondurasVAR
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.