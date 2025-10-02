Nuevos videos muestran lo que habría pasado entre Creichel Pérez y John Paul Ruiz de Alajuelense

La supuesta bronca de los jugadores de Alajuelense Creichel Pérez y John Paul Ruiz se habría dado en esta acerca, en barrio La California. Yenci Aguilar. ( Yenci Aguilar. /Yenci Aguilar.)

El supuesto incidente que involucró a los jugadores de Alajuelense Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz habría tenido lugar el domingo por la madrugada, cerca de una plaza de comidas en barrio La California, en el corazón de San José.

Este miércoles, La Teja se desplazó hasta el emblemático barrio capitalino, en busca de respuestas, a días de la supuesta bronca en la que estuvieron los futbolistas rojinegros y que los dejó fuera del juego de la Copa Centroamericana, ante el Motagua, del martes pasado.

Creichel es el león con más goles en esta temporada, suma cuatro anotaciones y previo al juego contra el Ciclón, el técnico Óscar Ramírez adelantó que John Paul Ruiz sería titular ante los catrachos.

Así habría ocurrido el pleito entre jugadores de Alajuelense

Deylan Paz suma 207 minutos con los liguistas, mientras que Deylan Aguilar, quien el torneo pasado jugó con Santos, apenas lleva 22 minutos en cancha.

Barrio La California: donde todo se habría dado

En el lugar, muchas personas tienen claro lo que ocurrió; sin embargo, algunos dijeron no ver lo que pasó y otras aseguraron no saber nada, hay quienes dijeron que el supuesto pleito fue en otro lado.

Creichel Pérez (izquierda) y John Paul Ruiz no viajaron a Honduras, para el juego contra el Motagua, por la Copa Centroamericana. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Tardamos buscando información y cuando parecía que todo estaba perdido, una persona aseguró que cerca de su negocio se había desatado el pleito y hasta nos facilitó videos, en donde estarían los futbolistas liguistas dándose de golpes.

Nuestra búsqueda comenzó en las cercanías de la estación al Atlántico. Aunque teníamos la sospecha de que ahí no se dio la supuesta bronca, consultamos a quienes estaban cerca del bar Rafas, para ver si tenían noción de lo que había pasado.

Todos nos dirigían a la avenida Central, que tiene en sus alrededores negocios como La Destilería o la Avenida La Cali, una plaza de comidas. Sobre la avenida hay un parqueo esquinero, cuya entrada está contiguo al cine Magaly y sobre esa acera habrían caminado los deportistas y en ese punto se habrían agarrado.

Un hombre confirmó que sobre esa acera se dio el supuesto enfrentamiento y otra persona, el testigo, quien pidió no identificarse, contó que el domingo, a eso de las 2 de la mañana, su negocio estaba a reventar y no vio lo que pasó.

Cuando llegó el turno de cerrar, a las 3:30 a.m. un amigo le comentó lo ocurrido y al día siguiente, revisando las cámaras de seguridad se percató del enfrentamiento que hubo frente a su negocio.

Esta persona cuenta con tres videos, en donde, al fondo se ve, al parecer a los jugadores de pie, en una pared. Son las 2:17 de la mañana y segundos después comenzaría la trifulca. Hay una persona con camisa negra y otras personas con camisa oscura.

Pasan los minutos y en los videos se observa el momento en que los involucrados están discutiendo, e inclusive dos de ellos se salen a la calle y se dan de golpes. Hay otros muchachos que intentan separarlos, pero la bronca no para. Frente al supuesto pleito, hay una gran cantidad de personas viendo lo ocurrido.

El supuesto incidente se dio frente a una plaza de comidas, en barrio La California. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

A eso de las 2:20 de la mañana, se observa cuando, en apariencia, se aproximan miembros de la Fuerza Pública a ver qué es lo que está pasando e intentan controlar la situación. Minutos después, los efectivos se retiran y los involucrados en la pelea se retiran del lugar.

Fuerza Pública no se pronuncia sobre el incidente

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó a este medio, tal y como trascendió el martes, que no había un reporte sobre lo ocurrido con los jugadores.

Se le consultó, por la supuesta presencia de policías en el momento de los hechos y esto respondió:

“Es una zona de atención policial y se debe valorar que en esos sitios comerciales se contrata seguridad privada y algunos usan ropas de color oscuro que pueden confundir la gente con funcionarios de la Fuerza Pública”, destacó.

-¿Qué tipo de incidentes hacen que se generen reportes?.

“Sobre este tema existen muchas variables y no es posible opinar sobre un asunto que no se ha dado”, resaltó.

Alajuelense, sin Pérez ni Ruiz clasificó a las semifinales de la Copa Centroamericana. Prensa LDA. (X de Concacaf Champions Cup/X de Concacaf Champions Cup)

La Teja consultó este martes a la oficina de prensa del Ministerio Público si tenían registrado algún disturbio con esas personas o si se realizó alguna acusación en su contra por debido a alguna pelea registrada el sábado en la noche o el domingo por la madrugada.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de San José informó que, según su sistema de gestión de casos, no reporta procesos en contra de las personas señaladas“, respondieron.