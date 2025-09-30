Jorge Luis Pinto se refirió al polémico llamado de Creichel Pérez a la Selección de Costa Rica

Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección respetó el accionar de Miguel Herrera sobre Creichel Pérez. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional, sorprendió al convocar a Creichel Pérez al microciclo que realizará la Tricolor, del 1° al 4 de octubre, de cara a los juegos contra Honduras y Nicaragua y el llamado generó roncha, por la polémica que protagoniza el volante de Alajuelense.

Aparentemente, Creichel se habría ido de fiesta, ingirió licor y se habría peleado a golpes con su compañero de equipo John Paul Ruiz y por eso, el técnico Óscar Ramírez decidió dejarlo fuera de la convocatoria para el partido contra el Motagua, que se jugará este martes en suelo hondureño.

A diferencia del Machillo, el Piojo le dio una oportunidad a Pérez. Por eso, contactamos a Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección Nacional, para conocer su posición sobre lo que pasó con el jugador y sobre la decisión del mexicano de llevarlo al microciclo.

A Pinto le enviaron videos de la supuesta bronca de Pérez con su compañero John Paul y esto dijo desde su natal Colombia.

“Déjenlos que se maten entre ellos, que se quemen fundas entre ellos. Soy muy agradecido con Costa Rica, me ha llamado mucha gente sobre este tema”

La expresión “quemar fundas” es una frase contundente del argot colombiano se refiere a la idea de que los rivales, al pelear, están cometiendo errores, traicionándose o revelando información que terminará perjudicándolos a todos.

“Pero que el Piojo haga lo que quiera, él tiene su línea de conducta, Pinto tiene otra línea de conducta, que él haga lo que crea conveniente. No quiero que la gente crea que estoy haciendo mal ambiente”, comentó.

El volante Creichel Pérez, de Alajuelense está en el ojo del huracán por un supuesto acto de indisciplina del fin de semana. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Son cosas diferentes

¿Qué opina la prensa local sobre lo que ocurre con el futbolista liguista?

Miguel Calderón, de Teletica Deportes, separó lo que pasó con el mediocampista en su club y el llamado del entrenador mexicano.

“Creo que hay que dividir las cosas: una es la decisión que tomó la Liga, que fue buena, porque son los dueños del jugador y él pertenece a esa institución.

“Está bien que no lo llevaran a Honduras, fue una decisión ejemplar; pero siento que el Piojo no tiene la responsabilidad, la obligación de castigar al jugador, porque Alajuelense lo hizo”, comentó.

Calderón dijo que si Herrera necesita al futbolista, está bien que lo llame.

“Si siente que lo necesita, si desde hace días está conformada esa prelista para el microciclo, no veo razón de quitarlo. Sé que es un error, una irresponsabilidad del jugador, pero si el entrenador lo necesita, puede llamarlo”, aseguró.

Costa Rica enfrentará a Honduras, el 9 de octubre, en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un tema delicado

El periodista Daniel Martínez, de Deportes Monumental, no se extraña con la decisión del Piojo, pues en otro momento ya demostró una actitud permisiva hacia ciertos jugadores.

“El Piojo nos demostró en la Copa Oro que pasó por alto el que un grupo de jugadores se fueran de fiesta a Las Vegas, por lo que él comulga con este tipo de actividades.

“Quizás Creichel merecía ser llamado, por su rendimiento, pero acá el tema es más delicado, porque se vienen dos partidos que definen si Costa Rica tiene chance de ir al Mundial”, afirmó.

Para Martínez, lo que pasa con el jugador liguista va más allá de lo deportivo.

“Hay entrenadores que lo han dicho: no es sólo el talento, hay que saberlo acompañar con responsabilidad y eso es lo que no tiene Creichel, eso marca el estatus de un jugador.

Creichel Pérez pasa un buen momento deportivo, pero fuera de la cancha se equivocó y feo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estoy completamente de acuerdo con el Machillo y lo apoyaría si lo saca del equipo. El semestre anterior se hablaba de que Larry Angulo y Canhoto se conocían todos los bares de San José y quizás (Alexandre) Guimaraes lo escondía, pero si se hace público, a los últimos que se pueden señalar son al cuerpo técnico y dirigencia”, añadió.