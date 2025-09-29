Deportes

Piojo Herrera tomó esta decisión con Creichel Pérez tras escándalo de supuesta pelea en bar

El microciclo de La Sele tiene un invitado que muchos pensaban que no iba a ser parte de la lista, sin embargo el Piojo tuvo otras ideas en mente

Por Eduardo Rodríguez
Conferencia de prensa
Miguel Herrera dio a conocer la lista del microciclo de inicios de octubre (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El mexicano Miguel Herrera dio a conocer la lista de la tricolor para el microciclo del 1 al 4 de octubre previo a los duelos eliminatorios de Costa Rica ante Nicaragua y Honduras.

Esta es la lista del microciclo de la Selección Nacional que presentó Miguel "el Piojo" Herrera.
Esta es la lista del microciclo de la Selección Nacional que presentó Miguel "el Piojo" Herrera. (Fedefutbol/Fedefutbol)

La sorpresa de la lista fue el futbolista de Alajuelense, Creichel Pérez, el cual fue relacionado a un asunto de indisciplina el pasado fin de semana, que lo dejó fuera del viaje a Honduras para el duelo entre manudos y el Motagua por los cuartos de final de Copa Centroamericana.

En la lista también llama la atención del delantero del Saprissa, Warren Madrigal, que volvió a las canchas este domingo en el triunfo de los de Tibás ante Cartago, tras estar lesionado desde la Copa Oro con la Selección Nacional.

Así como Allan Cruz y Celso Borges, quienes sonaban como experimentados para reforzar al equipo patrio.

