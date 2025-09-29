Piojo Herrera tomó esta decisión con Creichel Pérez tras escándalo de supuesta pelea en bar

Miguel Herrera dio a conocer la lista del microciclo de inicios de octubre (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El mexicano Miguel Herrera dio a conocer la lista de la tricolor para el microciclo del 1 al 4 de octubre previo a los duelos eliminatorios de Costa Rica ante Nicaragua y Honduras.

Esta es la lista del microciclo de la Selección Nacional que presentó Miguel "el Piojo" Herrera. (Fedefutbol/Fedefutbol)

La sorpresa de la lista fue el futbolista de Alajuelense, Creichel Pérez, el cual fue relacionado a un asunto de indisciplina el pasado fin de semana, que lo dejó fuera del viaje a Honduras para el duelo entre manudos y el Motagua por los cuartos de final de Copa Centroamericana.

En la lista también llama la atención del delantero del Saprissa, Warren Madrigal, que volvió a las canchas este domingo en el triunfo de los de Tibás ante Cartago, tras estar lesionado desde la Copa Oro con la Selección Nacional.

Así como Allan Cruz y Celso Borges, quienes sonaban como experimentados para reforzar al equipo patrio.