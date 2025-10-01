Fiscalía reveló dato clave sobre presunto pleito entre jugadores de Alajuelense

El caso de Creichel Pérez sigue sin tener un panorama claro sobre lo sucedido el fin de semana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La polémica para los jugadores de Alajuelense, Creichel Pérez, John Pauk Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz no se detiene, luego de que el pasado fin de semana se habrían ido de fiesta y presuntamente terminaron dándose de golpes en una de las calles del barrio La California, en San José.

La Teja consultó este martes a la oficina de prensa del Ministerio Público si tenían registrado algún disturbio con esas personas o si se realizó alguna acusación en su contra por debido a alguna pelea registrada el sábado en la noche o el domingo por la madrugada.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de San José informó que, según su sistema de gestión de casos, no reporta procesos en contra de las personas señaladas“, respondieron.

En el Poder Judicial afirmaron que no hay ninguna denuncia o incidente contra los jugadores de Alajuelense. (Jose Cordero)

Tampoco aparece, de momento, algún video en el que se registre la supuesta pelea de los futbolistas. Este martes, la Municipalidad de San José respondió a La Teja que unas imágenes que circularon en algunos medios sobre un pleito en el barrio mencionado no corresponden a esa situación.

El caso con los jugadores, de momento, solo tendría consecuencias a lo interno del club. En Alajuelense informaron que tratarán el tema con los futbolistas y las consecuencias al respecto, tras el regreso del equipo de Honduras, donde enfrentó este martes al Motagua por la Copa Centroamericana.

Óscar Ramírez se reunirá con la directiva de Alajuelense y los jugadores involucrados en la polémica para tomar una decisión. (Jose Cordero/José Cordero)

El técnico Óscar “el Machillo” Ramírez se reunirá con los jugadores, así como con el gerente deportivo Carlos Vela y los directivos erizos para tomar una decisión final.