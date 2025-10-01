Municipalidad de San José da información del supuesto video que circula sobre Creichel Pérez

Creichel Pérez y John Paul Ruiz están en la mira de la polémica por actos de indisciplina el fin de semana por lo que no viajaron a Honduras con Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Este martes, un video recorrió las redes sociales con presuntas imágenes de un pleito entre personas que no se distinguen con claridad quiénes son y algunos medios lo publicaron asegurando que se trataba de los jugadores de Alajuelense, Creichel Pérez y John Paul Ruiz.

En primera instancia, los medios aseguraban que el video había sido proporcionado por la Municipalidad de San José y era sobre un incidente que se dio en barrio La California, en San José, 100 metros al este del Parque Nacional, el sábado por la noche.

La Teja consultó al municipio josefino por el hecho y estos afirmaron que el video no corresponde a esa situación, y que solo facilitaron imágenes del único altercado del que tenían documentación.

“El video lo compartimos. Varios medios de comunicación solicitaron imágenes del sistema de videoprotección de San José correspondientes al barrio La California, interesados en un alterado que habría ocurrido en horas de la madrugada entre varias personas. El único video que se compartió atendiendo nuestra política de transparencia y de interés público sobre las imágenes de la ciudad, corresponde a la única situación de esas características que quedó respaldada en nuestras imágenes y que se ubican en el día, el lugar y la hora de interés”, expresaron.

El presunto pleito entre los jugadores de Alajuelense Creichel Pérez y John Paul Ruiz se habría dado en el Barrio la California en San José- (Jose Cordero)

El municipio aclaró que ellos nunca indicaron que se trataba de los futbolistas y que es responsabilidad de cada medio verificar los hechos.

“Corresponde a cada medio, la corroboración previa de los hechos y la concordancia de las personas involucradas, según el interés periodístico que resulta de la posible participación de figuras conocidas en el medio deportivo”, agregaron.

También le consultamos a la Fiscalía de San José si existe algún tipo de denuncia contra los jugadores, y si se reportó algún hecho relacionado con un posible pleito; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no nos habían confirmado o descartado ninguna versión.

Alajuelense se reunirá este miércoles por el caso

En Alajuelense esperan a que pase el partido de este martes ante el Motagua de Honduras, por la Copa Centroamericana, y cuando el equipo regrese este miércoles a Costa Rica tratará el tema con los futbolistas y las consecuencias al respecto.

Óscar "Machillo" Ramírez, técnico de Alajuelense hablará este miércoles con los jugadores Creichel Pérez y John Paul Ruiz. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico Óscar “Machillo” Ramírez se reunirá con los jugadores, así como con el gerente deportivo Carlos Vela y directivos erizos para tomar la determinación final.