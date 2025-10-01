Diego Campos se convirtió en el amuleto de Alajuelense en Centroamericana

Diego Campos encabeza el festejo tras el gol decisivo que le dio la clasificación a Liga Deportiva Alajuelense ante Motagua este martes 30 de setiembre. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Todo parecía perdido, el gol de Motagua en el cierre en el Morera Soto y el penal en Tegucigalpa hacían que el tanto de Joel Campbell quedara en una anécdota, hasta que Óscar Ramírez mandó a la cancha a Diego Campos en la parte complementaria.

Estas fueron las declaraciones de Diego Campos tras el triunfo ante Motagua. Cortesía: Alajuelense

El reloj marcaba ya el 90, y entraba la desesperación cuando el haitíano, Tristán Demetrius lanzó un balón al área que le caería al pecho a Campos, quien la impulsó hacia adelante y solo cruzó la pelota, para así, una vez más, en torneo internacional, fue el número 11 el que se puso la capa de héroe para ayudar a Alajuelense cuando más necesitaba.

LEA MÁS: Vea el golazo de Joel Campbell con el que Alajuelense entra en la pelea ante el Motagua

Campos fue el mejor jugador de la Copa Centroamericana anterior por sus goles y destacadas participaciones que guiaron a los erizos al bicampeonato, pero es que la trascendencia de sus anotaciones fue vital para dicho objetivo.

Diego Campos fue clave en el título de Copa Centroamericana 2024 para Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

En fase de grupos de la edición 2024, primera jornada y ya Diego empezó a ser clave, en ese momento en el Morera Soto ante Marathón, que se puso arriba en el compromiso, pero Campos se fue de doblete para esa remontada.

Siguiendo en fase de grupos, para el segundo partido, en El Salvador ante Luis Ängel Firpo, otro gol para el atacante, y en el tercer encuentro para los rojinegros, ante Alianza del mismo país, doblete.

Cuartos de final, en la ida en Guatemala contra Comunicaciones un gol más para sacar ventaja de visitantes en la ida.

LEA MÁS: Motagua - LDA: ¿Motivó a Alajuelense la frase “No son Saprissa” del portero? Esto respondió el Machillo Ramírez

En la actual edición 2025, Diego ha sido importante para seguir soñando con otro trofeo, siendo su gol en Nicaragua contra Managua fundamental para que la Liga pasara de ronda, ya que en ese duelo, los erizos, se estaban jugando mucho tras la derrota ante Plaza Amador, y fue el número 11 el que abrió la cuenta en esa noche.

Ante Motagua logró ese agónico gol sobre el 90 para obtener el boleto a semis y sellar su boleto la próxima Concacaf Champions Cup, torneo en el que también, en su edición anterior, el goleador apareció en la serie contra Pumas de México con un gran gol de tiro libre, sin embargo, fue insuficiente para que la Liga sacara ese boleto contra los aztecas.

Jugadores de Alajuelense dan rienda suelta al festejo, sobre la gramilla del Estadio Nacional "Chelato" Uclés de Honduras, tras dejar tendido al Motagua. (Diario Diez/Diario Diez)

“Es un torneo muy duro, espero que le den valor a ese bicampeonato que obtuvimos, y nosotros ahora vamos por ese tricampeonato”, apuntó el atacante liguista luego de la remontada ante Motagua en Tegucigalpa.

El camino para el vigente bicampeón de Centroamérica seguirá en semifinales contra el vencedor de la serie entre Olimpia y Cartaginés, la cual esta a favor de los catrachos después del 1-2 obtenido por los albos en el Fello Meza ante los brumosos.

Los ticos necesitan mínimo dos anotaciones para conseguir vida y disputar el pase, y con eso podríamos tener una semifinal de clubes de Costa Rica, algo que no se da desde la edición 2023, en la que Alajuelense despachó al Herediano y posteriorimente obtendría el primero de los dos trofeos recientes de Centroamérica.