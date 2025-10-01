Prensa Hondureña explota contra Motagua tras la remontada de Alajuelense

Jugadores de Alajuelense dan rienda suelta al festejo, sobre la gramilla del Estadio Nacional "Chelato" Uclés de Honduras, tras dejar tendido al Motagua. (Diario Diez/Diario Diez)

La remontada de Alajuelense, sobre la hora, ante Motagua por Copa Centroamericana provocó una ola de mensajes contra los azules por parte de la prensa, tildando a los catrachos con términos como “pechos fríos”.

Julio César Cruz, periodista de Honduras y abiertamente seguidor de Motagua, expresó en su perfil de X, su tristeza y enojo tras la remontada rojinegra.

“Somos un equipo pecho friío, un equipo virgen, no tenemos la jerarquía de Alajuelense, Saprissa, ni la del Olimpia, en estos torneos, son golpes fuertes. Ser seguidor de este equipo es un acto de fe, lo de hoy es un acto muy claro de cómo ser un equipo pecho frío, tenías la serie liquidada. Felicitar a Liga Deportiva Alajuelense, por algo son el bicampeón de Centroamérica”.

Otro comunicador de Honduras que manifestó el descontento fue Gustavo Roca, en la misma red social de X, calificando con un “Que ridículo, santísimo Dios”, tras la victoria del club tico en Tegucigalpa.

“Pecheada histórica, otra vez, Motagua no está para estas lides. De terror en Tegucigalpa, no es fortín, para el azul” expresó el mismo Roca entre muchas palabras en su red social, en la que además apuntó que Alajuelense se fue aplaudido por la hinchada hondureña este martes por la noche.

Joel Campbell convirtió el primer gol manudo de la noche ante Motagua (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Mauricio Kawas, periodista también de Honduras, se lo tomó con un poco más de humor la pérdida de los azules ante los erizos con un post en Facebook que citaba a otro del mismo comunicador de la semana anterior, en la que sacaba pecho por la victoria de 0-1 en la ida disputada en el Morera Soto, no obstante, respondió a la misma publicación propia con un “Esta publicación envejeció muy mal. Ay Motagua”.

Alajuelense espera rival entre el ganador de la serie entre Olimpia y Cartaginés que se llevará a cabo el jueves por la noche. Cartago necesita un par de goles mínimo luego de la derrota en el Fello Meza 1-2 ante los actuales campeones del fútbol de Honduras.

Un triunfo de 2-0 para los blanquiazules le daría el boleto a los de Andrés Carevic, un 1-2 llevaría la eliminatoria a tiempos extras y eventualmente penales, mientras que cualquier victoria de los brumosos por un tanto de diferencia, pero anotando tres goles de visita, le daría a los de la vieja metrópoli el boleto a semis para enfrentarse con la Liga.