Pumas vs. Chivas: la hora y el canal para ver a Keylor Navas en un duelo clave de la Liga MX

Keylor Navas enfrentará una dura prueba este domingo, cuando Pumas busque salir de su mala racha ante Chivas

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Pumas mostró a Keylor Navas a su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes, para el clásico capitalino contra América.
Keylor Navas y Pumas UNAM se enfrentarán ante Chivas este domingo. (X de Pumas/X de Pumas)

El Pumas UNAM de Keylor Navas se juega mucho este domingo cuando reciba a las Chivas de Guadalajara, en un partido que promete emociones de principio a fin por la jornada 12 de la Liga MX.

El duelo está pactado para las 7 p.m. (hora de Costa Rica) y podrá disfrutarse a través del canal TUDN.

Será una oportunidad ideal para que el portero costarricense vuelva a ser protagonista y ayude a su equipo a recuperar la confianza tras una racha complicada.

Los universitarios llegan golpeados, luego de sufrir dos derrotas consecutivas frente a Juárez y América, resultados que los dejaron en la décima posición de la tabla, con 13 puntos.

Una nueva caída podría dejarlos fuera de la zona de clasificación, algo que pondría en riesgo su presencia en la liguilla.

El enfrentamiento entre Pumas y Chivas siempre despierta gran expectativa entre los aficionados del fútbol mexicano, y esta vez no será la excepción, especialmente con la figura de Keylor Navas, quien busca consolidarse como referente del conjunto universitario.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

