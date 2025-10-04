Keylor Navas reveló con cuál equipo espera retirarse y la respuesta decepcionará a muchos

Keylor Navas afirma que se ve cerrando su carrera con Pumas en México. (VICTOR CRUZ/AFP)

Keylor Navas ya vislumbra lo que sería el fin de su carrera y ya reconoce abiertamente que Pumas de México podría ser su último equipo como profesional.

A sus 38 años, el tico está en un buen nivel en la Liga MX y en la Selección de Costa Rica, sin embargo, su contrato con el cuadro azteca acaba en julio del 2026, luego de la Copa del Mundo por lo que surge la duda si diría adiós tras ese evento, camino a lo que serían sus 40 años.

En una entrevista con el periodista David Faitelson, este le consultó si se ve acabando su carrera en el cuadro felino y reconoció que es una posibilidad que podría darse y que no lo dice por un compromiso porque sea su actual equipo o por quedarle bien a nadie.

“Claro que sí, yo estoy muy contento aquí, la verdad me siento como si hubiera estado aquí muchísimo tiempo, me siento en casa, me siento comprometido, me siento un puma más. Cuando uno llega a un equipo y se tiene que pensar, si quiero seguir o no quiero seguir, yo creo que el sentirse uno pleno y que también la familia esté bien es lo que nos hace tomar una decisión bastante fácil”, comentó.

Muchos morados sueñan con ver a Keylor Navas retirándose con el Saprissa. (Alonso Tenorio)

Navas luego le pasó la bola a la directiva azteca, pues aseguró que por más que él quiera, al final es una decisión que no está en sus manos, sino en la del club, lo que también deja entrever que pensaría en renovar su ligamen para quedarse un tiempo más.

Muchos en Costa Rica piensan en la idea que el Halcón regrese al país a jugar al menos un torneo, posiblemente al Saprissa, equipo en el que se formó y sueñan verlo de vuelta, pero por lo expresado por Keylor, posiblemente los planes pasen por otro lado.