David Faitelson puso contra las cuerdas a Keylor Navas con la pregunta más incómoda

David Faitelson tuvo un uno a uno con Keylor Navas en una entrevista en la que fiel a su estilo picante, le tiró una serie de preguntas rápidas que lo pusieron realmente contra la pared e incómodo, como en el momento que lo puso a elegir entre el Real Madrid y Saprissa.
El periodista mexicano lo puso a elegir solo entre una de dos opciones y en esa dinámica, la primera consulta que le tiró fue la de irse con alguno de los dos equipos que marcaron su carrera de una manera muy significativa.
“¿Real O Madrid o Saprissa? Porque a ver naciste en Saprissa", le dijo Faitelson.
“Yo nací en Pérez Zeledón, pueblo al sur de Costa Rica y a los 14 años me fui a Saprissa, ahí estuve bastantes años, hice mi liga menor y después di el salto a Europa”
“Es una cuestión muy complicada porque es verdad que con Saprissa cumplí el sueño de ser jugador de primera división en Costa Rica y con Madrid, viví el sueño de cualquier futbolista a nivel mundial que es ganar títulos, Champions y muchas cosas”, comentó.
Al escuchar la respuesta, David le bromeó que mandó la bola a tiro de esquina, como la desvió el sábado en el estadio del América, para decir que al final no se comprometió a decir ninguno, lo que al final se lo terminó permitiendo.
Le consultó además sobre Iker Casillas o Thibaut Courtois, a lo que se quedó con el español y luego le tiró ¿Efraín Juárez (su técnico en Pumas) o Miguel Herrera?
“¿De qué se trata? ¿Qué me quede sin trabajo esto? Que me echen de la Selección o me echen del equipo?“, otra respuesta en la que lo dejó ”mandarla afuera".
En el video adjunto, se ve el cuestionario completo de otras dudas picosas.