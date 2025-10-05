¿Cuándo volverá a jugar Saprissa por el torneo nacional?

Saprissa volverá al torneo nacional el 15 de octubre, para jugar contra San Carlos. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El torneo de Apertura 2025 está en pausa, para darle espacio a la Selección Nacional, que enfrentará a Honduras y Nicaragua, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Por eso, este fin de semana no se realizará la jornada 12 del campeonato, el cual se reanudará el 14 de octubre, y el Deportivo Saprissa tendrá partidos claves en las siguientes fechas.

Luego de derrotar a Cartaginés, el 28 de setiembre pasado, los morados están en la cima del torneo. Para validar ese primer lugar, el Monstruo deberá salir airoso del juego contra San Carlos, que se realizará el miércoles 15 de octubre, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Cuatro días después, la “S” enfrentará una verdadera prueba de fuego, cuando visite el estadio Alejandro Morera Soto, para jugar el segundo clásico de la temporada.

Saprissa volverá a su casa el 26 de octubre, para medirse contra Puntarenas FC, en un encuentro pactado, para las 11 a. m.

El clásico entre Alajuelense y Saprissa será el 19 de octubre, en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Monstruo es líder con 20 puntos. En el segundo lugar está el Municipal Liberia, con 19 unidades; de tercero está Cartaginés, con 18 puntos, y en el cuarto puesto se localiza Alajuelense, con la misma cantidad de puntos que los brumosos.