Así se despidió Gustavo Herrera del Mundial Sub-20 y alista su regreso a Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
El delantero del Saprissa, Gustavo Herrera, se despidió del Mundial Sub-20, con un emotivo mensaje.

La Selección de Panamá se quedó en la fase de grupos del torneo, luego de hacer 1 punto y quedar en el cuarto lugar en el grupo B. Los canaleros empataron contra Ucrania y cayeron contra Paraguay y Corea del Sur.

Tavitín dedicó un sentido mensaje y ahora se está a la espera de su regreso al Deportivo Saprissa, equipo al que llegó para el Apertura 2025.

“La batalla parece perdida, pero cuando el corazón de Dios entiende que todo proceso sucede por alguna razón, no cuestiona su voluntad. El tiempo de Dios es perfecto, nunca falla.

“Rendirse nunca será una opción. Gracias Dios por la oportunidad y el privilegio de competir en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20″, mencionó Herrera.

