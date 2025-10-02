Gustavo Herrera brilla en el Mundial Sub-20, ¿se ilusionan los saprissistas con su regreso?

Gustavo Herrera suma un gol y dos asistencias en el Mundial sub-20 con Panamá (X Fepafut/X Fepafut)

Gustavo Herrera, atacante del Saprissa, ha mostrado una mejoría en su nivel jugando para la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20, que se disputa en Chile, lo que ha generado comentarios de si a su regreso podría mostrar ese nivel en el Monstruo.

En los dos partidos que lleva en el certamen mundialista, el canalero puso dos asistencias ante Paraguay, y luego anotó ante Ucrania en la segunda jornada, tras la que fue declarado como el mejor del partido por parte de la Federación Panameña.

¿Lo que ha mostrado Tavitin da para que los aficionados morados se ilusionen en ver a futuro una mejor versión del jugador como lo espera sin discusión Erick Lonis, su gerente deportivo?

Le consultamos a tres morados reconocidos su parecer, y fueron sensatos en que hay que separar una cosa de otra, sin tirar mucho las campanas al vuelo.

“Yo no lo podría comparar, porque la Selección siempre le ha sentado bien y Saprissa es muy diferente. Es claro que el Saprissa ha levantado un poco su nivel, que los veteranos han estado mejor y habría que ver si Gustavo se acopla mejor al equipo. Hay que esperar si el buen momento le da confianza junto con el momento que pasa el equipo”, opinó Diego Obando, periodista de Multimedios Canal 8.

Daniel Villalobos, quien participa en espacios como Fanatikos de Tigo Sports y Teléfono Rojo, es muy directo que lo que haga con Panamá no les desvela mucho, sino lo que haga en Tibás.

Erick Lonis tiene la fe de ver un mejor nivel de Gustavo Herrera cuando regrese del Mundial sub-20. (Mayela López/Mayela López)

“Lo que haga en el Mundial sub-20, pues bien por él, por su país, pero creo que a Saprissa le genera poco y nada. Creo que a su regreso hasta tendrá menos oportunidades, porque si Orlando (Sinclair) está haciendo goles, volvió Warren Madrigal y ahí tenemos a Ariel, creo que es poco el minutaje que tendrá.

“Sinceramente, si me preguntas expectativas cuando vuelva, yo no las tengo, porque, a pesar de que tiene ciertas condiciones que demuestran que puede llegar a ser un buen futbolista, a diferencia de lo que dice Erick Lonis, quien piensa que será un crack, yo no creo que sea así”, opinó.

Por su parte, Juan Gabriel Porras, el famoso Porritas de Gradería Popular, fue sincero en que las cosas hay que ponerlas en su contexto real y entender eso.

“Ojalá que venga con ganas de competir y luchar por ese campo de 9; eso sí, hay gente que no mide que el mae está jugando con maecillos de la edad de él”, destacó.

Panamá juega este viernes ante Corea del Sur en el cierre de grupos de la fase de grupos, torneo en el que aún tiene alguna opción de avanzar a la siguente ronda.