Así fue el debut de Gustavo Herrera con Panamá en el Mundial Sub-20 en el que dio de qué hablar

Gustavo Herrera debutó con Panamá en el mundial sub-20 con una derrota ante Paraguay. (X Fepafut/X Fepafut)

Gustavo Herrera, delantero del Saprissa, debutó este sábado con la selección sub-20 de Panamá en el Mundial que se disputa en Chile en un intenso juego ante Paraguay que acabó perdiendo 3-2.

En el cuadro canalero, al morado le tienen mucha fe y salió de titular con el número nueve a las espaldas, sin embargo en esta ocasión, tal como sucede en Costa Rica no pudo anotar, aunque puso dos asistencias.

Herrera la pulseó, le anduvo cerca al gol con varios remates hasta uno de volea casi terminando el partido, pero ya sea en Panamá, Costa Rica o Chile, pese a sus esfuerzos el go no le llega.

El Diario AS en su versión de América calificó de buena forma lo realizado por Herrera con la frase. “Qué delantero tan interesante, cuenta con enormes recursos en los metros finales“.

Los canaleros tuvieron un partido bastante apretado con la albirroja, abrieron el marcador con un tanto de Martín Krug a los 5 minutos, pero casi cerrando la primera etapa, al 42 Alexandro Maidana igualó las acciones.

A los 62 Enzo González le dio la vuelta y a los 77 los canaleros igualaron en una acción en la que Tavitin fue protagonista, el morado se hizo una pared en el área con Giovany Herbert y este definió por abajo con un buen remate.

Ante el tanto, el técnico de Paraguay sacó la tarjeta verde, una herramienta que se está usando como prueba en este mundial, con lo que los entrenadores pueden pedir la revisión del VAR de una jugada de su elección dos veces por partido, pero le salió mal, pues el gol era válido.

Panamá casi lo gana con una volea de Herrera que si la echaba era un golazo que le daba la vuelta al mundo, pero se fue por fuera y pese a ser el equipo que más presionó, el fútbol les dio una cachetada cuando Paraguay hizo el 3-2 al 94 con el tanto de Tiago Caballero.