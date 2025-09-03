Deportes

Gustavo Herrera reapareció con este mensaje por las críticas a su rendimiento en el Saprissa

Gustavo Herrera apareció para enviar un mensaje contudente luego de tantas críticias que se realizan por su rendimiento

Por Sergio Alvarado
30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John
Gustavo Herrera ha sido muy cuestionado por su rendimiento en el Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Gustavo Herrera ha sido de los jugadores más criticados por su rendimiento en el Saprissa, el panameño llegó con un cartel de estrella y esta se ha ido apagando.

Al futbolista lo han cuestionado con dureza tanto aficionados y periodistas, comentarios a los que el muchacho, de 20 años y seleccionado juvenil con Panamá, reaccionó en la noche de este martes.

El canalero publicó unos mensajes en su cuenta de Instagram en los que afirma que mentalmente se siente muy fuerte y con ganas de continuar en el Monstruo.

“Como el pueblo de Egipto, fuerte y firme en la promesa… aunque el tiempo pase, yo creoooo“, destacó acompañado de unas fotos suyas con los morados.

Gustavo Herrera publicó un mensaje en sus redes en respuesta a sus críticos por su rendimiento en Saprissa.
Gustavo Herrera publicó un mensaje en sus redes en respuesta a sus críticos por su rendimiento en Saprissa. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Tavo también puso otra frase para hacer ver que no se rendirá de ninguna forma.

“En este mundo hay altas y bajas, pero lo importante es no quedarte en la baja sin seguir intentando como un verdadero guerrero”, añadió.

Gustavo Herrera publicó un mensaje en sus redes en respuesta a sus críticos por su rendimiento en Saprissa.
Gustavo Herrera publicó un mensaje en sus redes en respuesta a sus críticos por su rendimiento en Saprissa. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Herrera suma diez partidos con los tibaseños en los que no ha podido anotar o al menos poner una asistencia y un sector de la afición ha perdido la paciencia con él generando un roce con el presidente del Comité Deportivo del Saprissa, Erick Lonis quien lo ha defendido a muerte a capa y espada.

Gustavo HerreraSaprissaPanamá
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

