Gustavo Herrera reapareció con este mensaje por las críticas a su rendimiento en el Saprissa

Gustavo Herrera ha sido de los jugadores más criticados por su rendimiento en el Saprissa, el panameño llegó con un cartel de estrella y esta se ha ido apagando.
Al futbolista lo han cuestionado con dureza tanto aficionados y periodistas, comentarios a los que el muchacho, de 20 años y seleccionado juvenil con Panamá, reaccionó en la noche de este martes.
El canalero publicó unos mensajes en su cuenta de Instagram en los que afirma que mentalmente se siente muy fuerte y con ganas de continuar en el Monstruo.
“Como el pueblo de Egipto, fuerte y firme en la promesa… aunque el tiempo pase, yo creoooo“, destacó acompañado de unas fotos suyas con los morados.
Tavo también puso otra frase para hacer ver que no se rendirá de ninguna forma.
“En este mundo hay altas y bajas, pero lo importante es no quedarte en la baja sin seguir intentando como un verdadero guerrero”, añadió.
Herrera suma diez partidos con los tibaseños en los que no ha podido anotar o al menos poner una asistencia y un sector de la afición ha perdido la paciencia con él generando un roce con el presidente del Comité Deportivo del Saprissa, Erick Lonis quien lo ha defendido a muerte a capa y espada.