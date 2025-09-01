Así reaccionó Josué Quesada luego de que Erick Lonis dijera que no sabe nada de fútbol

Erick Lonis aseguró que Josué Quesada no sabe de fútbol por criticar a Gustavo Herrera. (Canva/Canva)

Josué Quesada reaccionó ante las declaraciones que dio este domingo Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, luego de que el dirigente asegurara que el periodista no sabe nada de fútbol por las críticas que este ha realizado al delantero Gustavo Herrera.

Al morado no le han gustado para nada los señalamientos que comunicadores como Quesada o Anthony Porras han sostenido contra el panameño, de quien aún sostiene es un jugadorazo.

“Ustedes se dejan convencer por gente que no sabe de fútbol, pero el muchacho es un excelente jugador, ustedes pueden decir eso porque sale Josué Quesada tirándole, y el otro Anthony Porras tirándole y ustedes no ven lo que juega el muchacho”, indicó este domingo por la mañana en el programa Deporte Más, del cual es conductor.

Ante esas declaraciones, Quesada sostuvo una postura muy curiosa durante su programa a quien no quiso tirarle mucho ni entrar en una guerra de polémicas.

En un momento del programa, el periodista leyó un comentario tirándole a Lonis lo que dio a hablar de la situación de parte de los otros panelistas del espacio.

Gustavo Herrera ha sido muy defendido por Lonis. (Mayela López/Mayela López)

“Patadas de ahogado, eso son patadas se ahogado y yo sé que Josué no se va referir al tema a profundidad, porque uno de los mencionados por Erick Lonis es él, pero es la manera como llega al tema”.

“Yo no veo que Herrera sea un jugador muy malo, pero acá lo vinieron a vender cómo la salvación y la estrella del equipo, le das una camiseta tan pesada como la 9, luego llegás, le das mil vueltas y proyectás un video en el que lo único que sabe hacer es pararla y darla hacia atrás o hacia el costado, que eso te lo hace cualquier jugador, Lonis no acepta un error y la manera cómo lo quiso vender no ha pegado, como si fuera el Mbappé panameño”, opinó Esteban Amador, conocido como Piolo.

Durante todo ese tiempo, Quesada se mantuvo callado, sin responder al hachazo de Lonis, hasta que hizo un comentario general sin entrar a polemizar.

“Yo creo que a Lonis le salió la tarea más difícil de lo que él se imaginó, de agarrar esto, la brasa está más caliente de lo que él pensó”, fue de lo poco que indicó sobre el gerente.

Sin duda su reacción sorprende, pues no es uno de los que calla las cosas, sin embargo, en varias ocasiones ha manifestado su admiración y agradecimiento a Lonis, con quien trabajó hace varios años en Deporte Más.