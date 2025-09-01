Rolando Fonseca dijo el nombre del culpable de la derrota del Saprissa en el clásico y no es el que muchos creen

Rolando Fonseca no se guardó nada al hablar de Saprissa. (Rolando Fonseca/Instagram)

El exdelantero Rolando Fonseca no se guardó nada tras la derrota del Saprissa en el clásico nacional y señaló directamente al responsable. Durante un análisis en Teletica del partido, Fonseca mencionó con nombre y apellido al que, según él, fue el gran culpable del tropiezo morado.

“¿Quién es el que pierde el balón en la salida? El que quiere jugar de diez y no es diez, y yo lo decía, él tiene lo complicado para salir jugando: Kendall Waston. ¿Pero quién le levanta la voz a Waston? ¿Quién le dice que se está equivocando, que no es el jugador que lidera una defensa?

“Es un gran líder, pero es un gran desordenado tácticamente. ¿Lonis ya tomó esos videos para decírselo o se lo va a decir Vladimir? Sino, que lo vean en los partidos. ¿Quién es el jugador que sale y pierde el balón en el medio campo? Waston. ¿Quién fue el que dejó la zona abierta? Waston. ¿Y quién se lo dice? Ahhh, no”, comentó.

Rolando Fonseca senaló a Kendall Watson. (JOHN DURAN)

Fonseca expresó que ante la situación lo más fácil es atacar al joven que no tiene nombre, haciendo alusión a Gustavo Herrera.

“¿Qué otro líder le va a decir? Ahora resulta que los jugadores salen con el discurso de que ellos perdieron a un gran técnico europeo”, agregó, refiriéndose a Paulo Wanchope.

El exjugador puntualizó que cuando el conjunto morado tuvo a Wanchope no lo aprovechó y por eso ahora es muy simple decir que hace falta.

Recordemos que Saprissa quedó 0-0 ante el Motagua de Honduras y este sábado en el clásico perdió ante la Liga 1 por 0.