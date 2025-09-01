Video: el desahogo que hubo en Alajuelense al acabar con la mala racha ante Saprissa

En Alajuelense la fiesta fue total, luego de derrotar al Saprissa y cortar con una mala racha que traían los leones desde hace 4 años. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La noche del sábado fue mágica para la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo rojinegro, liderado por Óscar Ramírez pudo romper una maldición con la que cargaba la institución eriza desde hace más de 4 años.

La victoria de 1-0 ante Saprissa, el fin de semana se trajo abajo la racha que venían arrastrando los liguistas, que no lograban dejarse los 3 puntos en Tibás. Recordemos que la última vez que los manudos derrotaron al Sapri en el Ricardo Saprissa fue el 18 de abril del 2021. Desde entonces pasaron 13 juegos, en donde la “S” ganó 9 y se habían empatado 4.

Los manudos derrotaron 1-0 al Saprissa. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Gracias a ese triunfo, Alajuela llegó a los 10 puntos y como lo dijo el técnico liguista en conferencia de prensa, cuando dijo que este era uno de los muros que debía ir derrumbando si quieren volver a levantar un título nacional.

“Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato y esto es algo de eso. Es una de las cosas que había que romper, saber jugar estos partidos y el grupo se comportó bien”, afirmó.

Ronald Matarrita festejó a lo grande la victoria en el clásico

Festejo total

Los jugadores liguistas celebraron a más no poder, cuando el central David Gómez dio el pitazo final.

El defensor Ronald Matarrita rescató que el triunfo les permitió cerrar el mes de agosto con broche de oro.

“Fue un mes intenso, en cuanto a los partidos y la importancia de cada uno de ellos; culminamos el mes con una victoria en este estadio, que desde hace mucho no se daba.

“A nivel personal y emocional me sentí muy bien hoy en el terreno de juego, intento hacer lo que me toca, dentro de la cancha, intentaré dar mi máximo y subir de nivel”, dijo.

Los leones agravaron el mal momento de los saprissistas. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Su compañero Alexis Gamboa también festejó y dijo a los medios:

“Hace mucho tiempo no se da (ganar en la Cueva), ganar un clásico es bonito y es más difícil ganarlo acá, pero gracias a Dios se nos y estamos muy felices.

“Es normal que el grupo esté contento, que lo festejemos y a trabajar fuerte para seguir haciendo las cosas bien”, dijo el espigado jugador, de cara a los que se viene en cuanto a torneo nacional y Copa Centroamericana.

