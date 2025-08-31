Deportes

Jugador de Alajuelense reveló qué pasará con el futuro de Santiago van der Putten

Santiago van der Putten, joven jugador de Alajuelense, recibió una oferta del Barcelona B

Por Yenci Aguilar Arroyo
Santiago van der Putten se queda en Alajuelense. Instagram Washington Ortega. (Instagram Washington Ortega. /Instagram Washington Ortega.)

Luego de la victoria de Alajuelense en el clásico ante Saprissa, el portero rojinegro Washington Ortega soltó un dato sobre uno de sus compañeros.

El uruguayo hizo un posteo en redes sociales en donde confirmó que Santiago van der Putten, quien sonó en el Barcelona B de España, seguirá vestido de liguista.

“Se queda”, escribió Ortega, en una foto en donde aparece con Santi.

Al mismo tiempo, el periodista Kevin Jiménez confirmó que Alajuelense declinó la oferta que se hizo por el futbolista.

clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
El contrato del defensor con los rojinegros vence en el 2027. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Alajuelense no aceptará la oferta del Barcelona B por Santiago Van Der Putten, la consideran insuficiente en estos momentos.

“De no pasar nada extraño, el central se queda. La oferta era menor a los $200 mil en el inicio, tenía unas variables y 20 % de una futura venta. El jugador quería el movimiento, pero ahora está listo para quedarse”.

Van Der Putten, de 21 años, estuvo en el equipo juvenil del Real Betis en el 2022, pero debido a una lesión no pudo seguir en el equipo español.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

