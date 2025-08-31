Deportes

¿Hay crisis en Saprissa? Esto fue lo que dijo Vladimir Quesada sobre la situación del club

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, lamentó la derrota contra Alajuelense

Por Yenci Aguilar Arroyo
clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Vladimir Quesada, técnico del Saprissa reconoció que no tuvieron la semana que deseaban. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo después de la derrota contra Alajuelense, en el clásico nacional, que si algo no se puede negociar es el cambio de actitud que han tenido los jugadores.

“Siempre vamos a luchar, el resultado del martes, al igual que de esta noche (sábado) para nada son los que queríamos. No fue la semana que habíamos soñado, que habíamos pensado.

“Somos los primeros que estamos golpeados, desilusionados, pensamos que la semana sería diferente, pero cada uno, individualmente y colectivamente, estamos haciendo un autoanálisis”, afirmó.

Para Quesada, esta semana tendrán tiempo para trabajar algunas cosas.

“De alguna manera estamos esperanzados, en que lo que hemos visto, la actitud de los muchachos, eso no se ha reflejado en el marco contrario y entendemos a la afición al estar dolida y molesta.

“En estos tres primeros partidos, hemos visto una gran actitud de los jugadores para enfrentar los partidos y seguiremos trabajando”, expresó.

Lonis, Tulbovitz y Vladimir
28/08/2025 Estadio Saprissa. Erick Lonis presentó oficialmente a Marcelo Tulbovitz como nueveo preparador físico del equipo, previo a la conferencia de prensa del técnico Vladimir Quesada, de cara al partido del próximo sábado frente a Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al entrenador se le consultó si hay una crisis y esto dijo: “En los últimos tiempos no hemos logrado lo que quisiéramos, para lo que nos hemos preparado, debemos hacer las cosas bien, para volver a ganarnos un lugar en ese nivel (Copa Centroamericana).

“En el torneo nacional estamos compitiendo y nosotros no vamos a pelear por clasificar, vamos a pelear por el primer lugar”.

clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Saprissa tuvo una semana para el olvido. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
