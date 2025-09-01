Deportes

Erick Lonis usa su programa, después del clásico, para tirarle a periodistas deportivos con nombres y apellidos

Erick Lonis sigue peleando con la prensa con tal de defender a jugador del Saprissa

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Erick Lonis excapitan del Deportivo Saprissa
Erick Lonis expresó que habían periodistas que no saben de fútbol. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, usó su programa Deportes Más para tirarle a un par de periodistas deportivos.

El hecho ocurrió este domingo, horas después de que el Monstruo perdiera el clásico nacional contra Alajuelense en la Cueva.

“Ustedes se dejan convencer por gente que no sabe de fútbol, pero el muchacho es un excelente jugador (aparentemente hablaba de Gustavo Herrera, delantero del Saprissa). Ustedes pueden decir eso porque sale Josué Quesada tirando, Anthony Porras tirando, pero no ven lo que juega el muchacho”, comentó Lonis en el programa Deporte Más.

Anthony Porras ya ha estado en cuatro ocasiones en Estelí y la considera una muy bonita ciudad. Foto: Cortesía.
Anthony Porras y Josué Quesada salieron rascando con las declaraciones del exjugador.

Por lo que dijo Lonis, parece que está defendiendo, otra vez, al panameño Gustavo Herrera, fichaje que trajo él y que ha sido fuertemente criticado porque no ha anotado ningún gol desde que llegó.

El exportero ha estado tan ceñido con defender al canalero que hace poco hasta hizo un video para explicar por qué el atacante es, para él, tan bueno, pero dicha grabación también le acarreó críticas a Lonis, pues, en las imágenes el delantero no hacía nada fuera de este mundo.

LEA MÁS: ¿Hay crisis en Saprissa? Esto fue lo que dijo Vladimir Quesada sobre la situación del club

LEA MÁS: Saprissa perdió esta millonada al quedar fuera de la Copa Centroamericana

La Teja intentó contactar a Anthony Porras para conocer su postura frente a las declaraciones de Lonis, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Erick Lonis expresó que había periodista deportivos que no saben de fútbol.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
periodista deportivoErick LonisAnthony Porras
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.