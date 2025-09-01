Erick Lonis usa su programa, después del clásico, para tirarle a periodistas deportivos con nombres y apellidos

Erick Lonis expresó que habían periodistas que no saben de fútbol. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, usó su programa Deportes Más para tirarle a un par de periodistas deportivos.

El hecho ocurrió este domingo, horas después de que el Monstruo perdiera el clásico nacional contra Alajuelense en la Cueva.

“Ustedes se dejan convencer por gente que no sabe de fútbol, pero el muchacho es un excelente jugador (aparentemente hablaba de Gustavo Herrera, delantero del Saprissa). Ustedes pueden decir eso porque sale Josué Quesada tirando, Anthony Porras tirando, pero no ven lo que juega el muchacho”, comentó Lonis en el programa Deporte Más.

Anthony Porras y Josué Quesada salieron rascando con las declaraciones del exjugador.

Por lo que dijo Lonis, parece que está defendiendo, otra vez, al panameño Gustavo Herrera, fichaje que trajo él y que ha sido fuertemente criticado porque no ha anotado ningún gol desde que llegó.

El exportero ha estado tan ceñido con defender al canalero que hace poco hasta hizo un video para explicar por qué el atacante es, para él, tan bueno, pero dicha grabación también le acarreó críticas a Lonis, pues, en las imágenes el delantero no hacía nada fuera de este mundo.

