Anthony Porras le respondió a Erick Lonis y lo mandó a ver cómo levanta a Saprissa

Anthony Porras afirma que Erick Lonis se debe concentrar más en su equipo en lugar de pelearse con la prensa

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo en el Saprissa, sorprendió este domingo al atacar a dos periodistas deportivos, Josué Quesada y Anthony Porras luego de que estos criticaran el rendimiento del delantero panameño Gustavo Herrera.

Lonis fue muy lejos al decir que quien critica al pana es porque no sabe de fútbol e indicó que la gente se deja convencer por periodistas como Quesada y Porras, pero que estos no ven lo que realmente juega el muchacho de 20 años.

Estas declaraciones generaron mucha roncha y críticas y al consultarle al respecto, Anthony afirma que le sorprende que una persona con tantas responsabilidades y trabajo por hacer como el morado, se distraiga señalando como periodistas.

“Sí, me sorprendió escucharlo porque siento que Lonis tiene mucho trabajo por hacer, pero mucho, por lo que me sorprende que gaste tiempo escuchando programas de radio o en redes sociales o siguiendo publicaciones, cuando su equipo pasa la crisis que pasa”.

“Yo creería que Lonis debería estar enfocado, porque se le acaba el tiempo y todavía no consigue fichajes de peso, siento que está malgastando el poco tiempo que le queda disponible”, comentó.

Erick Lonis ha dicho que cualquiera que cuestione a Gustavo Herrera y sus condiciones es porque no sabe de fútbol (Mayela López/Mayela López)

Para Porras, al morado se le nota que no la está pasando bien y por eso tiene esas reacciones.

“Me parece que Erick mostró una reacción de incapacidad, lo que está demostrando, es que lo está afectando la presión, que sus decisiones no están generando resultados positivos y que está empezando a disparar por todo lado”.

“Lo he notado disparando hacia representantes de jugadores, hacia periodistas sobre temas de mercado de piernas, ahora ataca a Josué (Quesada) y a este servidor que no sabemos de fútbol y hasta lo he notado atacando a un sector de la afición que silba en el estadio a Gustavo Herrerra”, dijo.

Sobre el que lo señale por no saber de fútbol, afirma que nadie puede pensar que tiene el monopolio de la verdad en el deporte y que las opiniones en general deberían respetarse.

“Que a Lonis no se le olvide que el fútbol no es ciencia cuántica, es un deporte y lo entiende desde un periodista hasta un aficionado que trabaje en algo que no tenga nada que ver con fútbol o comunicación, no es tan difícil, no es ciencia cuántica”.

“Yo le sugeriría a Lonis que se enfoque en ver cómo hacer para que su equipo levante, que no se preocupe tanto por lo que opinan los medios o los periodistas”, finalizó.

Quesada también reaccionó

Josué Quesada también reaccionó ante las declaraciones de Lonis, pero de una manera más diplomática y sin querer aludir directamente a lo sucedido.

El polémico periodista sostuvo una postura muy curiosa durante su programa Teléfono Rojo este lunes a quien no quiso tirarle mucho.

“Yo creo que a Lonis le salió la tarea más difícil de lo que él se imaginó, de agarrar esto, la brasa está más caliente de lo que él pensó”, fue de lo poco que indicó sobre el gerente.

Sin duda su reacción sorprende, pues no es uno de los que calla las cosas, sin embargo, en varias ocasiones ha manifestado su admiración y agradecimiento a Lonis, con quien trabajó hace varios años en Deporte Más.

Quien sí le tiró fue Esteban Amador, compañero de Quesada de Teléfono Rojo.

“Patadas de ahogado, eso son patadas se ahogado y yo sé que Josué no se va referir al tema a profundidad, porque uno de los mencionados por Erick Lonis es él, pero es la manera como llega al tema”.

“Yo no veo que Herrera sea un jugador muy malo, pero acá lo vinieron a vender cómo la salvación y la estrella del equipo, le das una camiseta tan pesada como la 9, luego llegás, le das mil vueltas y proyectás un video en el que lo único que sabe hacer es pararla y darla hacia atrás o hacia el costado, que eso te lo hace cualquier jugador, Lonis no acepta un error y la manera cómo lo quiso vender no ha pegado, como si fuera el Mbappé panameño”, opinó.