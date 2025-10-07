Kendall Waston habló directo sobre su regreso a la Selección de Costa Rica y el enfrentar a Honduras

Kendall Waston se siente muy motivado en su regreso a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Kendall Waston habló este martes sobre su regreso a la Selección de Costa Rica y todo lo que se espera de él ante Honduras, un rival al que le ha hecho mucho daño en el pasado.

El defensor del Saprissa tenía más de dos años sin estar en la Sele; fue convocado por última vez en setiembre del 2023 en la Copa Oro de aquella ocasión, y luego de ese torneo no volvió a aparecer en convocatorias.

Ahora, ante la urgencia y lo vivido en las primeras fechas de la fase final de la eliminatoria mundialista, el cuerpo técnico recurrió a figuras como Kendall para tratar de sacar el barco a flote.

“Cuando vi mi nombre, la verdad me llené de muchísima ilusión, mucha felicidad, ya estaba deseando estar acá para unirme a los compañeros, al cuerpo técnico. Todos queremos luchar para lograr esta clasificación.

“Yo me siento muy bien, a todos los conozco, en el pasado hemos estado juntos, ya sea en selección o club, es un grupo muy bueno, con mucho talento y energía, sobre todo, con muchísimas ganas de hacer las cosas mejor”, comentó este martes a los medios en zona mixta, previo al entrenamiento.

La H ha sido de las principales víctimas de Waston; en la eliminatoria al mundial de Rusia 2018 le anotó tanto en Costa Rica como en Honduras, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, misma cancha en la que se jugará este jueves.

“Esta cancha también trae buenos recuerdos y ojalá se marque una nueva historia positiva para el beneficio de nosotros; al final, lo que importa acá es lo colectivo.

“Trabajamos en ser un equipo con bloques muy unidos, en el que no podamos darles chance a ellos de tener muchas pelotas en filtración y sabiendo que son muy potentes en los costados, hacer buenas marcas para tratar de opacar sus fortalezas”, indicó la Torre.