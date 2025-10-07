Los números de Kendall Waston, el defensor que atormenta a Honduras

Kendall Waston fue clave ante Honduras en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Después de un largo tiempo sin Kendall Waston vistiendo la camiseta de la Tricolor, la vuelta del defensor de Saprissa a la Sele ha sido un tema de debate para muchos, para bien o para mal.

El regreso de la Torre es tema hasta fuera del país, por las veces que Kendall ha sido verdugo de Honduras, principalmente, en el camino al Mundial de Rusia 2018, cuando Waston anotó en suelo catracho el tanto del 1-1 que le significó a los nuestros sumar una unidad en su visita a San Pedro Sula, pero el gol más recordado fue el agónico en el Estadio Nacional para también consolidar una paridad que significaría el pase a la Copa del Mundo.

Si bien es cierto que su posición natural es defensa, el zaguero del Saprissa es una garantía en la parte ofensiva, aunque sus goles en este 2025 no son demasiados, el peligro que genera su presencia, liderazgo, experiencia y demás, son facultades que Miguel Herrera y compañía consideraron para volviera a vestir la camisa de Costa Rica.

LEA MÁS: Keylor Navas ya está en Costa Rica y picó con la frase que tiró sobre Honduras

En el presente torneo del campeonato nacional, con los morados, Kendall Waston acumula dos anotaciones, ambas fueron ante Pérez Zeledón en un compromiso efectuado el 22 de setiembre en Tibás, con triunfo saprissista de 3-0.

En el presente año, el zaguero tiene cinco anotaciones, las dos anteriormente comentadas por torneo local y tres más en el Torneo de Clausura. Una a Sporting, otra a San Carlos y una a Liberia.

Pese a la cantidad de anotaciones, lo de Waston va más allá, y La Teja conversó con Jorge Alejandro “El Tanque” Castro, exdelantero de Saprissa sobre el aporte en general de un futbolista de las caracteristicas del zaguero tibaseño.

Kendall Waston anotó el gol de la clasificación para Rusia 2018 contra Honduras. (Jose Cordero)

“Definitivamente yo he defendido ese llamado de Kendall, como el de otros como Celso Borges e incluso me sorprende que no este Joel, pero lo de Kendall es un arma que la selección debe de tener, es un juego aéreo importante que nos ha dado alegrías y sabemos que en determinado momento la táctica fija o el fútbol directo puede ser trascendental en estos juegos contra Honduras.

“Tener jugadores sobre el metro noventa que ya tenemos como Alexis Gamboa, Juan Pablo, Kendall es uno de los más fuertes, no sé si en Centroamérica hay un jugador de ese corte que le pueda superar”.

Jorge Alejandro asegura que lo de Kendall Waston es más allá de anotar y que su aporte dentro del verde puede ser importante para la Sele.

Kendall Waston ya sabe lo que es anotarle a Honduras en San Pedro Sula (JOHAN ORDONEZ)

“Quizás no sea el momento más goleador de Kendall en Saprissa, no quita que pueda definir un partido en cualquier momento, la altura nadie se la va a quitar, es un jugador al que le gustan los momentos determinantes, tanto en su club como selección, y por la experiencia ya él sabe manejarse, él conoce lo que es jugar en ambientes hostiles, el manejo de grupo, en un grupo joven, me parece que es un llamado lógico”.

Castro mencionó la forma en la que ven los delanteros a Waston y su valor en la parte baja de cualquier equipo.

“Para el rival siempre va a ser un dolor de cabeza, no hay un manual para marcar a un jugador tan alto, además de su altura, es fuerte, tiene buen juego aéreo, es muy difícil que alguien se le compare en fuerza, a veces hay que marcarlo entre dos o incluso dejarlo que remate y desbalancearlo, definitivamente es un arma que debemos usar”.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica recibe buenas noticias sobre la lesión de Celso Borges

Para el Tanque, el jugador morado debería ser estelar, si de él dependiera la alineación.

“Yo lo pondría de inicio y en zona defensiva, puedo aprovechar la táctica fija, manejo de grupo, la experiencia, pero depende de la idea del profe Herrera, si se va a apostar a la circulación de la pelota, posición, posiblemente Miguel apostará a los que han venido jugando, pero ante la urgencia que tenemos, me parece que si lo están llamando es para que juegue tanto a él como Celso, creo que ambos serán de la partida”.

Kendall Waston fue el héroe de Costa Rica ante Honduras en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. (Jose Cordero)

Para el exdelantero de Saprissa, la alineación en la zona baja podría ser con línea de cinco, Waston, Alexis Gamboa, Jeylad Mitchell, más Francisco Calvo por la lateral izquierda y Carlos Mora que ha venido jugando por la derecha.