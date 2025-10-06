La Selección de Costa Rica recibe buenas noticias sobre la lesión de Celso Borges

Celso Borges presenta una evolución positiva de su lesión, pero hará trabajo diferenciado en la Selección Nacional. (Jose Cordero)

La Federación Costarricense de fútbol informó este lunes sobre diversos temas alrededor de la Selección Nacional. Entre ellos, uno de los que más genera interés es el estado de la lesión del volante patrio Celso Borges.

El mediocampista volvió a la Sele luego de una prolongada ausencia, en la que, incluso, había hecho oficial su retiro de la Selección Nacional; no obstante, se le volvió a convocar para la eliminatoria, debido a la falta de experiencia del plantel patrio en este tipo de partidos.

La Federación dio a conocer detalles del estado de salud del volante de Alajuelense, asegurando que Borges presenta una mejoría de su lesión y la evolución es positiva. Además, se menciona que hará trabajo diferenciado en el día de hoy mientras se valora la cicatrización de su lesión.

La Federación también informó que los futbolistas Andy Rojas y Keylor Navas se esperaba que arribaran al mediodía; mientras que Josimar Alcócer, Jeyland Mitchell y Carlos Mora lo harán en el transcurso de la tarde y Manfred Ugalde tiene programada su llegada para las 7:40 p.m.

Durante este lunes, Álvaro Zamora y Julio Cascante conversaron en la previa del compromiso ante los catrachos de este jueves por la noche.

“Está más que claro lo que tenemos que hacer, el cuerpo técnico ha sido muy puntual en la necesidad que tenemos como selección de sumar en estas dos fechas; obviamente, buscando las victorias, pero sabemos lo difícil que va a ser”, apuntó Cascante.

El mismo defensor mencionó la dificultad del duelo ante Honduras en su país, “tomando en cuenta que están en su casa, y la afición que va a llenar su estadio. Sabemos que jugar en casa siempre influye, entonces vemos un partido muy difícil contra una Honduras que viene bien”.

“Muchas veces las defensas ganan campeonatos, así que nosotros en la zona defensiva debemos enfocarnos en hacer las cosas bien, mantener el cero atrás y adelante, resolver”, señaló el zaguero de la tricolor sobre el papel en la zona baja para un juego como estos en Honduras.

Por su parte, Álvaro Zamora comentó sobre su momento actual en su equipo el Viseu FC de la segunda división de Portugal. El volante espera que le ayude para aportar en la Sele.

“Ha sido un cambio muy grande en mi vida, que lo necesitaba y ahora toca seguir así. Cuando estás bien, en lo exterior, dentro de la cancha, lo más seguro es que también vas a jugar bien. Lo he estado haciendo bien y espero seguir así”.

El atacante comentó acerca de la importancia de ir al mundial, señalando que es el sueño de todos.

“Tenemos un compromiso enorme con el país, para estar en la cita mundialista, que es el sueño de todos. Sabemos que la situación no es la que todos deseamos, pero aun así hay que ver lo positivo de que quedan cuatro partidos más y hay que ir por ellos”.

Miguel Herrera buscará sumar en Honduras para mantener viva la ilusión mundialista. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Costa Rica visita a Honduras este jueves en la noche en San Pedro Sula, por la tercera jornada de la eliminatoria, y la próxima semana recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional, en un juego en el que ya se reportan más de 14 mil boletos vendidos.