¿Favorita, pese a todo? Figura de Honduras da su predicción para el crucial duelo eliminatorio

Luis Palma, figura de la Selección de Honduras, sorprendió al hablar del favoritismo de Costa Rica en el crucial duelo. (ULISES RUIZ/AFP)

La Selección Nacional de Costa Rica disputa un partido crucial este jueves por la noche contra su similar de Honduras, en San Pedro Sula.

El boleto a la Copa del Mundo del 2026 está cuesta arriba tras las primeras jornadas de la eliminatoria, con dos empates para la Selección Nacional, mientras que los catrachos tienen cuatro puntos, que los tiene como líderes del grupo.

A su llegada a Honduras, una de las figuras en el ataque de la bicolor, Luis Palma, dejó unas declaraciones llamativas en las que denota el respeto sobre la Tricolor y, al mismo tiempo, y el deseo de quitarse de encima la presión de cara al choque eliminatorio.

A Palma se le consultó sobre el favoritismo de una u otra selección, y el delantero de la bicolor no dudó en colocar a Costa Rica como la favorita para este juego, pese a que se disputará en San Pedro Sula, y a pesar de los malos resultados de la Sele en las primeras fechas de esta eliminatoria.

“Son los que tienen más mundiales, son favoritos, también tienen buenos jugadores y nosotros vamos a prepararnos para sacar esos tres puntos, acá en casa”, acotó el atacante catracho.

Palma también habló del peso del Estadio Morazán en San Pedro Sula. “Ese apoyo que tuvimos contra México fue muy importante y debe repetirse. A la gente hay que decirle que sigan confiando, porque nosotros daremos el 100% para sacar el resultado”.

El delantero también comentó sobre los recientes choques en Copa Centroamericana entre costarricenses y hondureños, en los que Alajuelense se impuso a Motagua y Olimpia a Cartaginés, dejando un saldo de una serie ganada para cada país.

“Son equipos fuertes, igualmente los de Costa Rica, se pelean quién es el más grande y quién no. Lastimosamente, quedó Motagua afuera, pero se hizo un buen trabajo en ambas series, pero ahora debemos pensar en la selección y en ganar, ya que tenemos que sumar de tres, lo que sería un paso muy grande”.

El delantero catracho apeló al apoyo de la afición en el Estadio Morazán para sumar los tres puntos ante la Sele. (Redacción Perfil/Redes Honduras)

En Honduras sueñan con una victoria ante La Sele, y Palma asegura que sería una locura el ambiente durante el partido ante la Tricolor para, posteriormente, recibir a Haití y quedar a las puertas de su cuarta copa del mundo tras las participaciones en España 82, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.