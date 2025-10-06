Keylor Navas ya está en Costa Rica y picó con la frase que tiró sobre Honduras

Keylor Navas asegura que la historia de Costa Rica a nivel de selecciones es mayor que la de Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas llegó este lunes al mediodía a Costa Rica para unirse a la Selección Nacional y en el aeropuerto tiró una picante frase de cara al encuentro ante Honduras el próximo jueves.

El arquero del Pumas de México aseguró que, pese a la posición en la tabla y el momento que atraviesa la Tricolor, no se puede dar por menos ante un rival con el que tiene mejor historia.

En Honduras afirman que Costa Rica es favorito por el peso de la historia, a pesar de que los catrachos son líderes en el grupo C con cuatro puntos, dos más que Costa Rica, en la cuadrangular final de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

“Si nos vamos por historia, creo que siempre Costa Rica ha tenido una mejor historia a nivel de mundiales, pero bueno, en los partidos eso siempre lo dicen para quitar la presión de su lado. Al final, los partidos hay que jugarlos, no todos son iguales; nosotros lo tomamos con tranquilidad, no le prestamos mucha atención a ese tipo de detalles”, destacó a los medios en el aeropuerto.

Keylor Navas se enfrentó por última vez a Honduras en marzo del 2024 en Texas, Estados Unidos para clasificar a la Copa América. (Concacaf.com)

Sobre el regreso de jugadores como Celso Borges y Kendall Waston, lo califica como un acierto.

“Tenemos que estar tranquilos, aprender de los errores, como bien dijeron antes en esta convocatoria, hay jugadores con un poquito más de experiencia que nos pueden ayudar a manejar este tipo de situaciones. Siempre vengo con ganas de colaborar en todo lo que se pueda.

“Vengo a entrenar y trabajar duro, con claridad de lo que podemos aportar en cada partido e intentar ganar, que en este momento es importante para nosotros”, comentó.