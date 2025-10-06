Legionarios

Armando Alonso contó la ocasión en que convenció a Keylor Navas de no retirarse del fútbol

Armando Alonso contó impactante anécdota sobre Keylor Navas y un consejo que le dio que cambió su carrera

Por Sergio Alvarado
Keylor Navas debutó con triunfo en Pumas
Keylor Navas tuvo una carrera llena de éxitos tras salir del Saprissa. (X Pumas/X Pumas)

Armando Alonso, exjugador del Saprissa y Alajuelense, reveló este lunes, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, un consejo que le dio a Keylor Navas que cambió la vida del arquero en sus inicios.

El Caya fue compañero del Halcón en el Saprissa, cuando este era solo un carajillo y jugaba poco en el comienzo de su carrera, situación que tenía al meta cansado y hasta con ganas de retirarse, explicó Alonso.

“Me tocó ver a Keylor debutar y él sufría porque no jugaba: ‘Mae yo me voy a retirar, yo no voy a jugar más’, decía, porque estaba en banca y no jugaba y no jugaba. Él siempre era mi compañero en cuarto y yo lo decía: ‘Mae chatica, tranquilo cuando le toque la agarra’”, contó.

Alonso explicó que en aquella época el titular era José Francisco Porras y este hacía de todo para no perder el campo, porque sabía que en el momento que soltara el chance, se le iba a ir.

Armando Alonso y Johan Venegas.
Armando Alonso recordó cuando tuvo que tranquilizar a Keylor Navas ppara que no dijera adiós a su carrera.

“Porritas se infiltraba todo a cada rato, las rodillas, pubalgia, tenía de todo, pero sabía que en el momento que la soltaba se la quitaban. Porritas fue al mundial mayor, al de Clubes, vino, y Keylor estaba volando y él no quería soltarla.

“Recuerdo que estábamos en la eliminatoria del 2010 con Kenton y estaba Gallo (Ricardo González) y lo ponían y me decía Keylor: ‘No, no, mae yo me voy a retirar, yo no voy a jugar más’ y yo le decía ‘Mae Keylor, tenés 18 años, espérese’ y luego la agarró y hasta el día de hoy, pero le tocó sufrir”, explicó.

El Caya contó la anécdota como una especie de reflexión sobre la paciencia que se debe tener en el fútbol y que muchos jóvenes hoy no tienen.

