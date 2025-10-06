Armando Alonso contó la ocasión en que convenció a Keylor Navas de no retirarse del fútbol

Keylor Navas tuvo una carrera llena de éxitos tras salir del Saprissa. (X Pumas/X Pumas)

Armando Alonso, exjugador del Saprissa y Alajuelense, reveló este lunes, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, un consejo que le dio a Keylor Navas que cambió la vida del arquero en sus inicios.

El Caya fue compañero del Halcón en el Saprissa, cuando este era solo un carajillo y jugaba poco en el comienzo de su carrera, situación que tenía al meta cansado y hasta con ganas de retirarse, explicó Alonso.

“Me tocó ver a Keylor debutar y él sufría porque no jugaba: ‘Mae yo me voy a retirar, yo no voy a jugar más’, decía, porque estaba en banca y no jugaba y no jugaba. Él siempre era mi compañero en cuarto y yo lo decía: ‘Mae chatica, tranquilo cuando le toque la agarra’”, contó.

Alonso explicó que en aquella época el titular era José Francisco Porras y este hacía de todo para no perder el campo, porque sabía que en el momento que soltara el chance, se le iba a ir.

Armando Alonso recordó cuando tuvo que tranquilizar a Keylor Navas ppara que no dijera adiós a su carrera.

“Porritas se infiltraba todo a cada rato, las rodillas, pubalgia, tenía de todo, pero sabía que en el momento que la soltaba se la quitaban. Porritas fue al mundial mayor, al de Clubes, vino, y Keylor estaba volando y él no quería soltarla.

“Recuerdo que estábamos en la eliminatoria del 2010 con Kenton y estaba Gallo (Ricardo González) y lo ponían y me decía Keylor: ‘No, no, mae yo me voy a retirar, yo no voy a jugar más’ y yo le decía ‘Mae Keylor, tenés 18 años, espérese’ y luego la agarró y hasta el día de hoy, pero le tocó sufrir”, explicó.

El Caya contó la anécdota como una especie de reflexión sobre la paciencia que se debe tener en el fútbol y que muchos jóvenes hoy no tienen.