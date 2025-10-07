Alarma en la Selección Nacional por posible lesión de Keylor Navas

Keylor Navas presenta un leve golpe previo al duelo ante Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este martes, la Federación Costarricense de fútbol informó que hay dos jugadores haciendo trabajo diferenciado y se trata de dos de los más importantes del plantel, como lo son Celso Borges y Keylor Navas, este último tiene un golpe en un tobillo.

Lo de Borges ya es un tema conocido y se informó que viene mejorando, no obstante, sigue sin conocerse si podrá ser titular el jueves en el duelo ante Honduras, ya que se mantiene en observación para evaluar su evolución.

Con Navas hasta este martes se dio a conocer que presenta un leve golpe en uno de sus tobillos y por ende está haciendo un trabajo de recuperación.

Keylor Navas aspira a lograr el boleto a su cuarto Mundial mayor.

El asunto con la portería es más complejo si el arquero de los Pumas de la Liga MX no logra recuperarse, pues cabe recordar que su suplente ha venido siendo Patrick Sequeira, quien no está en la convocatoria por una lesión, entonces sería Esteban Alvarado sería quien asumiría la responsabilidad en suelo hondureño, con Alexandre Lezcano de sustituto.

En el caso de Manfred Ugalde, la Federación informó que ya pudo llegar al país, tras un retraso de un día en el que no pudo aterrizar en suelo patrio. El delantero ya se integró al grupo y se espera que sea estelar en el compromiso del jueves en Honduras.