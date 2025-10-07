El fantasma de 20 años que persigue a Costa Rica: La terrible estadística de la Sele en Honduras

Honduras vs. Costa Rica: La Selección de Costa Rica llega al Estadio Morazán arrastrando una sequía de goles en ese país por encuentros clasificatorios. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Honduras siempre ha sido un equipo que pone en serias dificultades a la Selección de Costa Rica; sin embargo, la estadística de más de dos décadas genera más inquietud de cara al choque en San Pedro Sula de este jueves en horas de la noche.

Costa Rica llega con la obligación de sumar, ya que una derrota dejaría a la Tricolor casi sin oportunidad de aspirar por un boleto directo al Mundial, como primer lugar del grupo, por lo que dependería de jugarse la opción por la vía del repechaje, similar a lo que vivimos para Qatar 2022.

No obstante, el formato de dicha repesca para esta Copa del Mundo es distinto. Las seis selecciones -dos de Concacaf, una de Sudamérica, otra de Asia, una de Oceanía y otra de África- que vayan al repechaje se distribuirán en dos llaves, con las dos mejores del ranking FIFA como cabezas de serie, que estarán sembradas en una “final”.

Los cuatro restantes, de acuerdo a su posición en el ranking FIFA, se medirán en un partido de muerte súbita (ejemplo 1vs4 y 2vs3) y los dos ganadores jugarán por el boleto mundialista contra los cabezas de serie sembrados en la “final” mencionada anteriormente.

Durante las últimas cinco eliminatorias, en las que Costa Rica ha jugado en suelo hondureño, el combinado patrio tiene una sequía muy llamativa en cuanto al tema de los goles, ya que desde la victoria de 2-3 en Tegucigalpa, para la eliminatoria del Mundial de Corea y Japón 2002, la Sele solo ha anotado un gol en ese país por encuentros clasificatorios para copa del mundo.

En la ruta a Alemania 2006, Costa Rica jugó en Honduras en la fase previa de la hexagonal final, y en dicho juego se empató 0-0.

De las últimas cinco eliminatorias, Costa Rica solo ha sumado un gol en suelo hondureño, evidenciando la dificultad histórica de este duelo. (GUSTAVO AMADOR)

Para Sudáfrica 2010, la Sele vivió una pesadilla tras salir goleada 4-0, y a partir de ese resultado la Tricolor entró en picada en cuanto a resultados, lo que a la postre nos llevaría a perder el boleto para esa cita mundialista, luego de caer en el repechaje contra Uruguay.

En el camino para Brasil 2014, Costa Rica perdió 1-0 en Honduras, siendo esta la última victoria hondureña ante la Tricolor.

Kendall Waston fue quien acabó con la sequía de goles en el camino para Rusia 2018, en el empate 1-1 en San Pedro Sula en 2017. Ese es el único gol de la Sele en las últimas eliminatorias mundialistas, ya que para Qatar 2022, sumamos un punto después de igualar 0-0 en territorio catracho.

Kendall Waston fue el último jugador en anotar para Costa Rica en una eliminatoria mundialista en suelo hondureño. (JOHAN ORDONEZ)

Desde la victoria en Honduras en julio del 2001 con resultado de 2-3, hemos jugado en cinco eliminatorias en Honduras, con saldo de tres empates y dos pérdidas, con un solo gol anotado y seis recibidos, para un promedio de un 20% de rendimiento y un negativo de cinco anotaciones.

La Sele llega a Honduras con tan solo dos unidades en la presente eliminatoria, mientras que la bicolor con cuatro puntos es líder de grupo, y tras esta jornada tres, los nuestros recibirán la próxima semana a Nicaragua mientras que los catrachos se medirán, también como locales, al combinado de Haití.