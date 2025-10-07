¿Costa Rica está “muerta de miedo”? Periodista panameño lanza durísima crítica a la Selección Nacional

El periodista panameño José Miguel Domínguez ("Chepe Bomba") utilizó palabras muy fuertes para describir la situación actual de la Selección de Costa Rica. (La Nación/Tomado de redes sociales)

El periodista de Panamá, José Miguel Domínguez, “Chepe Bomba”, se le fue durísimo a Costa Rica en la previa del compromiso de vida o muerte para la tricolor en San Pedro Sula, de este jueves 9 de octubre, en el que la Sele necesita puntuar para no quedar casi sin opciones de conseguir uno de los boletos directos a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El polémico comunicador panameño aseguró que Costa Rica está muerta de miedo. “Ustedes, señores ticos, ustedes, señores costarricenses, están hechos en los pantalones, saben que ya no pueden cometer errores. El Estadio Morazán los espera, tranqulitos”, dijo “Chepe Bomba” con un tono desafiante contra la Selección Nacional.

Chepe también acotó que no ir a este Mundial del 2026 sería un gran fracaso para el fútbol de Costa Rica, y dio nombres de algunos miembros importantes de la selección de Honduras, a la que el panameño, parece, querer que le haga daño a la Tricolor y nos deje con el camino más complejo de cara a la cita mundialista.

“Ahí está Reinaldo Rueda, Benguché, mi amigo Jorge Ferman, mi hermano Gustavo Roca, los están esperando, ya que la encerrona que van a hacerles va a ser monumental y si ustedes pierden, eso sí va a ser un mega tetrafracaso, si no van a la Copa del Mundo”, mencionó el polémico canalero.

También comentó que el hecho de no estar en la eliminatoria México ni Estados Unidos hace peor el eventual fracaso para los ticos en caso de no clasificar al Mundial del 2026.

El compromiso ante Honduras es considerado de "vida o muerte" para que Costa Rica mantenga vivas sus opciones de clasificación al Mundial 2026. (Concacaf.com)

“Ustedes se veían ahí facilito; no está México, no está Estados Unidos, no está Canadá, nada más está el conguito de Panamá, nada más está Honduras y adivina, les está saliendo la bruja. Cuidado, allá en Honduras hay hu..., allá en Honduras hay H de hermanos, hay H de héroes, cuidado que ustedes están con H de hediondos a...”, finalizó el periodista tirando, como pocas veces, lo había hecho a Costa Rica

Honduras recibe a la Selección Nacional este jueves a las 8 de la noche con la consigna de sumar en suelo catracho, tras las dos primeras jornadas en las que los ticos sumaron dos puntos, mientras que la bicolor tiene 4 y es líder del grupo.