Celso Borges preocupa en la Sele: no completó el último entrenamiento antes del viaje a Honduras

El mediocampista costarricense mantuvo diálogo con el técnico durante el último entrenamiento antes del viaje a Honduras. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Costa Rica, en su gran mayoría, pedía la vuelta de Celso Borges a la Selección Nacional, y Miguel Herrera acabó cediendo y trayendo de regreso al volante mundialista para que se integrara al microciclo de inicios de octubre con la Tricolor.

Con Alajuelense, el mediocampista venía de estar ausente del último choque de los rojinegros, precisamente, en Honduras ante el Motagua, por la Copa Centroamericana, y pese a ser una de las grandes figuras del conjunto liguista, y las necesidades de Alajuela de remontar en Tegucigalpa, no fue de la partida en dicha noche, dejando claro que su situación física no era óptima.

Celso Borges no completa la práctica con la Selección Nacional

En este último entrenamiento de la Selección, previo al viaje a San Pedro Sula, para medirse a Honduras, todo el grupo fue parte de la práctica, a excepción de Celso, quien desde los primeros movimientos de calentamiento, el tradicional monito, y demás, siempre se mantuvo al margen. Eso sí, conversó bastante con Herrera, y se integró unos minutos a la oración de todo el conjunto, antes de ya comenzar el trabajo como tal.

El volante trabaja diferenciado bajo la observación de Miguel Herrera

El volante, tres veces mundialista con la Sele, estaba en tenis, sin ponerse los tacos, y cuando se inició el entrenamiento como tal, siguió conversando con “El Piojo” al margen por completo del resto de sus compañeros. Minutos más tarde acabó su diálogo con el seleccionador nacional para hacer trabajo diferenciado y sin completar, un día más, la práctica con la Tricolor.

Borges realizó ejercicios diferenciados y no completó la práctica junto a sus compañeros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las posibilidades de que Borges sea de la partida, este jueves por la noche, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula parecen complejas, pero su voz de mando y liderazgo le podría funcionar para guiar, aunque sea fuera del terreno de juego, a un grupo de jóvenes que no tiene la experiencia que sí posee el mediocampista rojinegro.

Costa Rica viaja con dudas a San Pedro Sula por la eliminatoria mundialista

Costa Rica viajará a Honduras con la consigna de sumar, ya que tras sus dos primeros juegos de esta eliminatoria a la Copa del Mundo, consiguió solo dos unidades, tras empatar con Nicaragua en Managua y ante Haití en San José como local, mientras que la bicolor, sumó cuatro puntos, lo que le colocan como el líder del grupo, siendo esa casilla la única que otorga una plaza directa a la cita mundialista del 2026.