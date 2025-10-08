Cómo Carlos Mora reinventó su juego y ahora brilla en la Selección

Carlos Mora habló con mucha claridas sobre el jugar en dos posiciones en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Carlos Mora le dio un vuelco grande a su carrera desde que llegó al fútbol de Rumanía y lo enviaron a un puesto que apenas había jugado y por emergencia: como lateral derecho.

El tiempo hizo que Morita cambiara su enfoque y cada vez menos la gente lo ve como aquel extremo punzante y se habitúa a verlo en la lista de defensores en cada convocatoria de la Selección de Costa Rica.

“Todos saben que yo siempre he sido extremo, pero ahora se juegan muchos sistemas, unos más ofensivos y defensivos con la línea de cinco, es tema tomar referencias, estar atento, tomar las responsabilidades. Yo como jugador debo estar siempre atento a lo que pide el entrenador”.

“Un día me van a pedir que juegue extremo, otro que sea lateral, o no sé, solo estar atento. Yo me siento contento en esas posiciones y he aprendido. Si aprendo bien las referencias y mejoro cada día será un plus para mí poder jugar en otra posición”, explicó.

Carlos Mora afirma que en la Selección de Costa Rica hay mucho optimismo de cara al partido en Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre el duelo ante Honduras este jueves, el exmanudo se siente muy optimista de lo que se pueda trabajar y sacar un buen resultado.

“Estar mentalmente bien, pensar en lo que nos jugamos, es un tema más mental, porque física, técnica y tácticamente tenemos toda la calidad para asumir cualquier cosa. Debemos estar bien, hacer los recorridos correctamente, defender bien, ser un equipo compacto y poder contrarrestar las virtudes del rival”, comentó.