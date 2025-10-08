Costa Rica respira aliviada: Keylor Navas se entrena sin problemas antes del duelo ante Honduras

El portero costarricense realizó el entrenamiento completo en el Complejo Gol antes del viaje a Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la última práctica de la Selección Nacional de Costa Rica en el Complejo Gol antes del viaje a Honduras, se pudieron resolver algunas interrogantes de jugadores que estarían en duda de cara al choque en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Comenzó el último entreno y muchas miradas estaban sobre el arquero de Pumas de México, y ex Real Madrid, Keylor Navas, de quien se dijo, en algún momento, que podría ser duda para este jueves en Honduras, debido un golpe en uno de sus tobillos; de hecho, el arquero había hecho trabajo diferenciado en la práctica del martes, y de ahí surgieron más interrogantes sobre si podría ser de la partida.

LEA MÁS: Cómo Carlos Mora reinventó su juego y ahora brilla en la Selección

El portero despeja dudas y se perfila como titular ante los catrachos

Dichas interrogantes fueron resueltas este miércoles, cuando el guardapalos inició sin ningún problema el entrenamiento a cargo de Miguel Herrera, primero con los movimientos previos, jugando el famoso monito, junto al resto del grupo y, posteriormente, el trabajo normal de portero.

A Keylor Navas se le vio bien, integrado al equipo, con un ambiente muy positivo en general del grupo, y con menos dudas sobre su posible participación en este tan trascendental compromiso ante los catrachos por la tercera jornada de la eliminatoria mundialista.

Keylor Navas sería el arquero estelar en Honduras luego de superar sus problemas en el tobillo. (KEREM YUCEL/AFP)

Al verse recuperado, lo normal es que el titular sea “El Halcón” este jueves, y Esteban Alvarado, junto con Alexandre Lezcano, esperen en el banquillo en caso de que haya algún otro contratiempo con el ex mundialista.

LEA MÁS: Kendall Waston habló directo sobre su regreso a la Selección de Costa Rica y el enfrentar a Honduras

Costa Rica busca puntos vitales en San Pedro Sula

Costa Rica visita a Honduras con la consigna de puntuar en San Pedro Sula, ya que el combinado patrio tiene tan solo dos unidades luego de empatar con Nicaragua, como visitante, y en el Estadio Nacional ante Haití.

Por su parte, la bicolor es líder de grupo con cuatro puntos, y en caso de salir airosa ante los nuestros en este tercer partido, sus opciones del único boleto directo del grupo serían muy altas, dejando a los nuestros muy por detrás en la tabla, lo que obligaría a la Tricolor a buscar el cupo para el repechaje, algo que ya vivió en su camino a Qatar 2022 cuando venció a Nueva Zelanda para obtener el boleto a dicho mundial.