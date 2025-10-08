Así fue el último entrenamiento de Costa Rica antes del decisivo juego en Honduras

La Selección de Costa Rica realizó su último entrenamiento antes del viaje a Honduras, este miércoles. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este miércoles fue el último entrenamiento de Costa Rica antes del viaje a San Pedro Sula para medirse a Honduras en un partido que puede reconducir el camino de la tricolor en esta eliminatoria, o generar que los nuestros tengan que empezar a bajar santos.

En el Proyecto Gol, en horas de la mañana, inició la última práctica de La Sele, a cargo de Miguel Herrera, en la que, entre los primeros en dejarse ver fueron Manfred Ugalde y Julio Cascante, que salieron antes que el resto a hacer toques de balón, esperando que el resto de sus compañeros saliera al verde.

La expectativa e incertidumbre eran evidentes alrededor de dos jugadores patrios, Keylor Navas y Celso Borges.

El legendario arquero que se había comentado que tenía un golpe en uno de sus tobillos y el martes tuvo que hacer trabajo diferenciado, se le vio hoy completamente integrado con el equipo, sin rastros de dolencias, y confirmando que este será el estelar el jueves por la noche en Francisco Morazán ante los catrachos.

Poco a poco se iban integrando los jugadores, uno por uno a los movimientos previos, con un ambiente, que se percibe desde afuera, positivo entre todos, desde los más jovenes, como los que tienen más años en estos.

Conforme seguía corriendo el tiempo, eran ya muy pocos los que se mantenían al margen, solo quedaban por acercarse un Juan Pablo Vargas que estaba junto a Miguel Herrera en una extensa charla, y otro de los más esperados por ver su evolución, Celso Borges.

Con el paso del tiempo, Vargas se integró a los movimientos previos, pero Borges se mantuvo completamente alejado, solo en el momento de la oración se reunió con el resto del plantel, no obstante, hubo un detalle que no pasó por alto, y es que el mediocampista, ni los tacos tenía puestos, en clara referencia de su estado físico de cara al choque en Honduras.

Keylor Navas pudo completar este útimo entrenamiento antes de partir a Honduras. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pasado el tiempo de pedirle al Todopoderoso, de nuevo Borges y Herrera se alejaron, para que los seleccionados fueran ya a la práctica propiamente, y de nuevo hubo una extensa charla entre ambos, como si de técnico y asistente se tratara. Previo a que el azteca se fuera, ahora sí, a integrarse como tal al entrenamiento, mientras que el volante se iba a hacer, nuevamente, un trabajo diferenciado.

Pasado el entrenamiento, en la conferencia de prensa en la que estuvieron Miguel Herrera y Francisco Calvo, se confirmó que la situación de Borges es compleja, pero que esperarán hasta el final, para ver cómo progresa su situación física.

La Tricolor viajó a Honduras este mismo miércoles en la búsqueda de sumar en el estadio Morazán, ya que hasta el momento, tras dos jornadas, acumulan un par de unidades luego de igualar en Nicaragua y en San José ante Haití, mientras que la bicolor es la actual líder del grupo, con cuatro puntos, y en caso de salir con la victoria este jueves, su posición sería de mucha ventaja de cara a las últimas tres fechas del camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lo que se viene

Luego de este encuentro en cancha catracha, los ticos volverán a la acción el lunes a las 8:00pm cuando reciban a Nicaragua por la cuarta fecha de la eliminatoria.