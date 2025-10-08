Miguel Herrera revela si usará a Kendall Waston como delantero en el juego contra Honduras

Miguel Herrera aclaró el rol que jugará Kendall Waston en el partido ante Honduras. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, descartó que vaya a usar a Kendall Waston como delantero en el juego de este jueves entre Honduras y Costa Rica.

El conferencia de prensa, previo al encuentro contra los catrachos, el entrenador mexicano aclaró que usará a la Torre en su posición habitual.

“No, Kendall es central y no tengo mucho que hablar con él, porque lo voy a ocupar en donde siempre ha jugado, donde siempre ha sido efectivo.

“Cada técnico tiene su idea, ya hemos trabajado con Kendall como central, donde es fuerte”, añadió.

El juego entre Honduras y Costa Rica será a las 8 p.m., en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula.