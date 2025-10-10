Deportes

Selección de Costa Rica sigue acumulando malas noticias al perder importante figura ante Nicaragua

Selección de Costa Rica confirmó una baja importante para el partido anye Nicaragua que puede doler mucho en estas condiciones

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Orlando Galo quedó fuera del partido ante Nicaragua por acumulación de tarjetas amarillas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Selección de Costa Rica sigue acumulando malas noticias, ya que en el partido ante Honduras, el volante Orlando Galo recibió una tarjeta amarilla, que lo sacará del próximo partido ante Nicaragua, este lunes en San José.

Resulta que el volante tico llegó apercibido para el encuentro en San Pedro Sula, y tras ver la amonestación al minuto 37, acumuló una segunda amarilla, con lo que recibe la sanción automática de un partido, que lo deja fuera del choque ante los nicaragüenses.

Las noticias no son malas solo por perder al mediocampista, sino porque Miguel Herrera deberá ver quién lo sustituye; sobre todo, porque Celso Borges está lesionado y quedó fuera de lista para este jueves, y nada asegura que pueda jugar el lunes.

LEA MÁS: Con estos hombres el Piojo Herrera buscará la victoria de Costa Rica en Honduras

Celso Borges continúa en la Selección de Costa Rica pese a la molestia del sábado.
Celso Borges quedó fuera del partidp ante Honduras por lesión. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

LEA MÁS: Costa Rica vs. Honduras: Rolando Fonseca lloró al hablar sobre lo que significó la Selección para él

Otras figuras como Allan Cruz o Alejandro Bran serían alternativas y toca mantener a Aarón Murillo en el once tricolor ante la falta de jugadores en esa zona del campo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Orlando GaloSelección Costa RicaHondurasNicaragua
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.