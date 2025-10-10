Selección de Costa Rica sigue acumulando malas noticias al perder importante figura ante Nicaragua

Orlando Galo quedó fuera del partido ante Nicaragua por acumulación de tarjetas amarillas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Selección de Costa Rica sigue acumulando malas noticias, ya que en el partido ante Honduras, el volante Orlando Galo recibió una tarjeta amarilla, que lo sacará del próximo partido ante Nicaragua, este lunes en San José.

Resulta que el volante tico llegó apercibido para el encuentro en San Pedro Sula, y tras ver la amonestación al minuto 37, acumuló una segunda amarilla, con lo que recibe la sanción automática de un partido, que lo deja fuera del choque ante los nicaragüenses.

Las noticias no son malas solo por perder al mediocampista, sino porque Miguel Herrera deberá ver quién lo sustituye; sobre todo, porque Celso Borges está lesionado y quedó fuera de lista para este jueves, y nada asegura que pueda jugar el lunes.

Celso Borges quedó fuera del partidp ante Honduras por lesión. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Otras figuras como Allan Cruz o Alejandro Bran serían alternativas y toca mantener a Aarón Murillo en el once tricolor ante la falta de jugadores en esa zona del campo.